Chiều 13-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục ban hành công điện chỉ đạo Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình vào 20 giờ cùng ngày, nhằm điều tiết mực nước ở thượng lưu và đảm bảo an toàn cho công trình trước diễn biến mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới.

Trong công điện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, vào hồi 8 giờ cùng ngày, 13-8, mực nước ở thượng lưu hồ Hòa Bình vẫn đạt cao trình 104,78m (thời điểm đang duy trì 1 cửa xả đáy từ tối 12-8), lưu lượng nước về hồ 5.250 m3/giây, trong khi tổng lưu lượng xả xuống hạ du qua 1 cửa xả đáy và các tổ máy phát điện là 3.925 m3/giây.

Quyết định mở thêm 1 cửa xả đáy được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và điều chỉnh trong năm 2025.

Trước đó, vào 20 giờ ngày 12-8, hồ thủy điện Hòa Bình đã mở 1 cửa xả đáy. Như vậy, sau 20 giờ đêm nay, thủy điện Hòa Bình sẽ mở cùng lúc 2 cửa xả đáy.

