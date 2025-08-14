Biển Đông có thể xuất hiện vùng áp thấp

Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay 14-8, nhiều nơi sẽ có mưa to. Hà Nội và miền Bắc có thể kết thúc đợt nắng nóng. Từ ngày 15-8, miền Trung cũng tạm ngưng nắng nóng.

Dự báo hôm nay 14-8 Hà Nội mưa sau chuỗi ngày oi nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, các tỉnh từ Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ đã có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo được tại một số trạm như Hồ Hòa Mỹ (Huế) 114mm, Phước Cát 2 (Lâm Đồng) 89,4mm và Bom Bo (Đồng Nai) 90,2mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo hôm nay 14-8, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện ở Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cũng sẽ có mưa rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 100mm. Những khu vực này cần đề phòng mưa cường suất lớn trên 80mm trong vòng 3 giờ đồng hồ, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trên dải hội tụ nhiệt đới sẽ hình thành vùng áp thấp

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực giữa Biển Đông đang hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có khả năng phát triển thành vùng áp thấp, sau đó có thể trở thành áp thấp nhiệt đới.

Do tác động của các hình thái này, từ ngày 15 đến 19-8, Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Huế, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

PHÚC HẬU