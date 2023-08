Tuổi trẻ Công an TPHCM xung kích đi đầu trong các hoạt động

Ngày 30-8, Công an TPHCM tổ chức Lễ bế giảng lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phục vụ công tác Công an; sơ kết các công trình thanh niên và chương trình gặp mặt giữa Ban Giám đốc Công an TPHCM với Bí thư Chi đoàn Công an 312 xã, phường, thị trấn. Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi lễ.

Công an TPHCM cho biết, từ ngày 11 đến 15-7, đơn vị đã tổ chức lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phục vụ công tác Công an năm 2023. Kết thúc tập huấn, các học viên có thời gian thực hành, làm bài thu hoạch với 2 hình thức tự chọn là viết tin, bài; xây dựng video clip theo chủ đề tuyên truyền về các hoạt động nổi bật, gương điển hình tiêu biểu của lực lượng Công an TPHCM.

Năm 2023, Công an TPHCM tổ chức công trình thanh niên "Tuổi trẻ Công an TPHCM xung kích trong thực hiện Đề án 06", "Cao điểm tuyên truyền pháp luật trong tuổi trẻ Công an TPHCM năm 2023", "Chiến dịch ra quân cùng nhân dân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố". Qua đó, các đơn vị đã xác lập 100% các công trình, phần việc thanh niên gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ đắc lực cho công tác Công an…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận và biểu dương Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đã có những tham mưu hết sức cụ thể, xung kích; sáng tạo trong việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tạo được tiếng vang lớn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên lực lượng Công an nhân dân.

Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an TPHCM hy vọng các chiến sĩ công an luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong việc nhận và hoàn thành các nhiệm vụ; đi đầu trong đổi mới tư duy công tác.

Đại tá Mai Hoàng nhấn mạnh, "điều đặc biệt quan trọng đối với Công an xã, phường, thị trấn là công tác dân vận. Việc này đòi hỏi các yếu tố óc nghĩ – mắt trông – tai nghe – chân đi – miệng nói – tay làm, đồng thời phải trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân".

Dịp này, lãnh đạo Công an TPHCM đã khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Công an TPHCM có thành tích xuất sắc.