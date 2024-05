Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu kiện toàn các lực lượng phối hợp phòng cháy, chữa cháy

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh để thẩm tra dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, dự thảo Luật gồm 9 chương, 65 điều, đã bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động cứu nạn, cứu hộ; bổ sung và quy định bao quát hơn các nội dung liên quan quản lý về phòng cháy, chữa cháy; cụ thể hóa trách nhiệm, yêu cầu trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy; bổ sung các quy định về phương tiện cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm điều kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các ý kiến đều tán thành sự cần thiết ban hành dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, song lưu ý rằng dự thảo luật có nhiều quy định có thể làm phát sinh yêu cầu về nguồn lực, chưa được thể hiện rõ trong hồ sơ dự án luật.

Nội dung quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy còn mờ nhạt, chưa thể hiện được tầm quan trọng của công tác này; do đó cần nghiên cứu, bổ sung một điều về quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy để thể hiện rõ mối quan hệ với quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phù hợp với pháp luật về quy hoạch…

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới điều hành thảo luận

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần đầu tư thêm công sức, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, xác định phạm vi điều chỉnh rõ ràng, cụ thể hơn, tạo sự thuận tiện khi áp dụng trong thực tiễn.

Đặc biệt, cần chú trọng huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực từ bảo hiểm cháy, nổ để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, hóa chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; kiện toàn, củng cố mô hình lực lượng bán chuyên trách phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở và đảm bảo chế độ cho lực lượng này.

Dự án luật sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 33 tới đây, trước khi trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

ANH PHƯƠNG