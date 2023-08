Công an TPHCM tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-8-2023); 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2023), Công an TPHCM tổ chức các hoạt động về nguồn và sinh hoạt chính trị ở các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho đoàn lãnh đạo các phòng, công an quận, huyện và cán bộ chiến sĩ.