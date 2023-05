Tuổi trẻ với cuộc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - Bài 1: Mạnh mẽ, chủ động

Công khai phản bác

Nguyễn Hùng Dũng (ngụ phường 1, quận 8, TPHCM), sinh viên một trường cao đẳng nghề, cho biết: Các tài khoản “Trại cháu Bác Hồ”, “Doanh trại cháu Bác Hồ” lúc đầu đưa thông tin tích cực để tạo sự chú ý của cộng đồng, sau đó lồng ghép những bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, xuyên tạc lịch sử, được chia sẻ từ các tài khoản do các phần tử phản động lập ra.

Nói rồi, Dũng mở điện thoại, vào Google, gõ cụm từ “Trại cháu Bác Hồ”, liền hiện ra tên một tài khoản trên mạng Facebook. Lướt qua danh mục “Những người bạn có thể biết trong Trại cháu Bác Hồ”, Dũng dừng lại ở tài khoản có tên và hình ảnh của mình, nói: “Chỉ cần bấm thích trong một bình luận nào đó là trở thành thành viên trong hội nhóm phản động này”. Trong danh mục này còn có các tài khoản hướng dẫn sử dụng Internet ẩn danh trong một số nhóm tham gia nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật lịch sử, trong đó có tài khoản Minh Trung Nguyen hướng dẫn 5 bước lập tài khoản ẩn danh. Nguyễn Hùng Dũng nói thêm: “Em và nhóm bạn 5 người sớm nhận ra âm mưu và thủ đoạn thâm độc này nên đã công khai đưa lên những bình luận phản bác, nói lên sự thật, vạch rõ thông tin sai trái, xuyên tạc mà nhóm mạng xã hội này đưa ra”.

Ở tài khoản “Doanh trại cháu Bác Hồ”, không khó để tìm ra những thành viên mà nhóm bạn trẻ Hùng Dũng đã mạnh dạn đấu tranh, chỉ rõ những âm mưu, luận điệu xuyên tạc trong các bình luận. Cụ thể như tài khoản “Chị Nở” đưa hình ảnh trận chiến Xuân Lộc tháng 4-1975 với những lời bình luận ca ngợi Quân lực Việt Nam Cộng hòa của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, liền bị các tài khoản Minh Nam, Nguyen Nhan, Hoan Ho… phản bác lại với nội dung: “Đất nước độc lập, thống nhất gần 50 năm rồi, còn cay cú gì nữa”, “Chiến thắng 30-4-1975 đưa đất nước ta thống nhất một nhà”…

Cũng trong dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các tài khoản Cu Huy Ha Vu, Binh Minh, Viet Tan, Duong Thu Huong, nhóm “Bảo vệ hoàng kỳ” liên tục đưa những thông tin xuyên tạc về Ngày chiến thắng 30-4-1975. Trong đó, tài khoản “Bảo vệ hoàng kỳ” lợi dụng sự kiện đồng tiền 2 AUD có in hình cờ ba sọc nhân kỷ niệm 50 năm quân đội Australia rút ra khỏi miền Nam Việt Nam, đã đưa ra những bình luận xuyên tạc sự thật lịch sử, đi ngược lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia. Những nội dung này đã bị nhiều bạn trẻ vào phản bác với lời lẽ mạnh mẽ. Tài khoản Việt Tân đưa hình ảnh người Việt cầm cờ ba sọc đi biểu tình ở Mỹ và nói: “Những người đại diện cho người con đất Việt mất nước đi đòi dân chủ”, liền bị cộng đồng mạng, trong đó có nhiều bạn trẻ, phản ứng kịch liệt…

Kiên quyết đấu tranh

Theo Cơ quan an ninh, thời gian qua, nhiều địa phương đã liên tục có những cảnh báo đến người dân, trong đó đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, công nhân lao động về các tài khoản trên không gian mạng do các đối tượng phản động, chống đối nhằm xuyên tạc lịch sử, bôi xấu hình tượng lãnh tụ của dân tộc ta; lừa bịp, dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ tham gia, hình thành lực lượng đối lập, chống Đảng, Nhà nước. Các đối tượng này đặt ra các nhóm Facebook có tên như “Trại cháu Bác Hồ”, nhưng đưa những thông tin tích cực, tiêu cực, xấu độc đan xen các vấn đề xã hội quan tâm để lôi kéo cộng đồng mạng tham gia vào các nhóm, tài khoản có nội dung xấu, phản động…

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan an ninh đã ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hàng ngàn tài khoản, nhóm trên mạng xã hội do các phần tử phản động ở trong và ngoài nước lập ra. Qua đó, tiến hành xác minh, điều tra nhiều đối tượng có hoạt động chống phá đứng đằng sau những tài khoản và nhóm trên mạng xã hội; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam và đưa ra xét xử hàng chục đối tượng cộm cán trong các vụ án “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trong đó, có các chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Phương” (Phương Hằng Nhật), “Hoàng Dũng”, “Phạm Minh Vũ”…, đã đăng tải nhiều thông tin, tài liệu, hình ảnh, file âm thanh có nhiều lượt người theo dõi, thích, bình luận với những nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; kích động chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm danh dự, nhân phẩm các cá nhân, tổ chức; kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, gây hoang mang trong nhân dân.

Thực tế trên không gian mạng hiện nay cho thấy, rất nhiều tài khoản mạng xã hội từ nước ngoài phát tán những thông tin xấu, độc mà cơ quan chức năng không thể đấu tranh, ngăn chặn kịp thời đã thẩm thấu, phát tán lên các nền tảng số. Người dân, đặc biệt là giới trẻ cần cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng chống phá và nắm vững các quy định của Luật An ninh mạng để tránh bị lừa tham gia vào các hội nhóm, diễn đàn có nội dung xấu độc, chống phá của các đối tượng phản động đứng đằng sau.