Tùy tiện xây hồ ngâm, bể sục trong chung cư

Cư dân chung cư Sunny Plaza (quận Gò Vấp, TPHCM) vừa phản ánh đến đường dây nóng Báo SGGP về việc công trình xây bể sục đang được triển khai ở mặt bằng thương mại. Hơn 15m3 nước, tương đương trọng lượng hơn 15 tấn, ở tầng 1, liệu có ảnh hưởng đến kết cấu của tòa nhà? Cơ quan nào đứng ra thẩm định an toàn? Và, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chẳng may có sự cố xảy ra?

10 lần hứa hẹn

Chung cư Sunny Plaza tọa lạc tại 110A Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) và Công ty cổ phần Bất động sản Đông Dương (CNS Lands) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào năm 2014 và được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2017. Chung cư có quy mô 15 tầng, với 235 căn hộ và 2 hầm để xe…

Gần 7 năm qua, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao các hạng mục theo quy định: là phần sở hữu chung và phí bảo trì 2%. Ông Nguyễn Đỗ Đức Dũng, thành viên Ban Quản trị chung cư, cho biết: “Ước tính phí bảo trì hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư thì số tiền đó chỉ còn gần 4 tỷ đồng. Bởi lẽ, họ đã dùng phí bảo trì để chi trả tiền điện chiếu sáng công cộng. Đây là việc làm sai trong sử dụng phí bảo trì. Số tiền còn lại, chủ đầu tư đã 10 lần hứa hoàn trả cho cư dân. Cứ đến hạn thì họ lại có thông báo về việc nới thời hạn.

Hồ ngâm, bể sục đang được thi công ở tầng một chung cư Sunny Plaza

Năm 2018, khi chúng tôi tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, lẽ ra chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ thiết kế, diện tích chung, riêng, hệ thống điện, nước, PCCC… liên quan đến vận hành nhà chung cư, nhưng đến nay việc bàn giao vẫn chưa xong. Riêng máy phát điện thì chủ đầu tư cho biết là sở hữu riêng, công suất thiết kế để phục vụ cho 2 tầng thương mại thuộc sở hữu của chủ đầu tư, trong khi theo quy định thì máy phát điện là sở hữu chung của cư dân chung cư! Bên cạnh đó, trong lúc cư dân phải đóng phí quản lý hàng tháng, nhưng chủ đầu tư lại chưa nộp phí quản lý mặt bằng 2 tầng thương mại. Theo tính toán của Ban quản lý chung cư, tính đến nay, số tiền phí quản lý mặt bằng 2 tầng thương mại mà chủ đầu tư chưa nộp là khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng như nhiều chung cư cao cấp đang hoạt động trên địa bàn thành phố, chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục cấp sổ hồng cho các chủ sở hữu chung cư Sunny Plaza”.

Khối nước lơ lửng

Chủ đầu tư chung cư Sunny Plaza đã giữ lại địa điểm đắc địa nhất cho mục đích thương mại dịch vụ của mình. Đó là hơn 4.600m2 tại tầng trệt, tầng một và hơn 1.200m2 ở sân thượng. Đây được xem là sở hữu riêng của nhà đầu tư. Cư dân không phiền lòng với phần sở hữu chung, riêng nêu trên nếu không có việc xây dựng thêm các công trình phụ làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Hơn 160 chủ sở hữu đã đồng ký tên vào bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương yêu cầu xác minh, xem xét việc xây dựng nói trên.

Ông Đức Dũng, hộ B15.04, đại diện các cư dân, cho biết: “Chủ đầu tư đã cho thuê toàn bộ phần sở hữu riêng ở tầng trệt, tầng một để làm phòng gym khá hiện đại. Tuy nhiên, bên được thuê lại xây dựng thêm một số công trình khi chưa được sự đồng ý của Sở Xây dựng, Ban Quản trị chung cư cũng như cư dân. Đó là hồ cá koi khá to ở tầng trệt và hồ ngâm, bể sục ở tầng 1. Theo thiết kế, hồ ngâm và bể sục chứa hơn 15m3 nước. Chúng tôi đã tiếp cận với các giấy phép xây dựng thì không có hạng mục hồ ngâm, bể sục. Hơn 15m3 nước, tương đương trọng lượng hơn 15 tấn, treo lơ lửng đã trực tiếp gây bất an cho cư dân. Đơn vị nào sẽ đứng ra thẩm định việc tồn tại hơn 15 tấn nước ở tầng 1 là an toàn? Khi sự cố xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm?”.

Vụ việc đã được Ban quản trị, Ban quản lý chung cư ghi nhận và báo cáo với chính quyền địa phương. Tháng 8-2024, UBND phường 3, quận Gò Vấp đã có văn bản yêu cầu dừng thi công, chờ đến khi có ý kiến của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan. Ngày 8-8, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đã ký Công văn số 7153/SXD-CPXD về việc lắp đặt thiết bị bồn ngâm, bể sục tại mặt bằng chung cư Sunny Plaza. Theo đó, việc lắp đặt bồn ngâm, bể sục tại mặt bằng trung tâm thương mại thuộc công trình nêu trên không có cấu phần xây dựng, do đó Sở Xây dựng không có ý kiến. Chủ đầu tư cần thông báo đến Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư để lấy ý kiến thống nhất thực hiện theo đúng Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành tại Thông tư số 05/VBHN-BXD ngày 7-9-2021 của Bộ Xây dựng.

Mặc dù đã có các văn bản của cơ quan chức năng, quy định của pháp luật, nhưng cuối tuần qua, khi phóng viên Báo SGGP cùng Ban Quản lý chung cư Sunny Plaza đi kiểm tra thực tế thì việc xây dựng bồn ngâm, bể sục vẫn đang được tiến hành. Cư dân chung cư Sunny Plaza đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh…

ĐOÀN HIỆP