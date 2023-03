Tuyên án nhóm mua bán trái phép dữ liệu cá nhân

Chiều 15-3, 8 bị cáo mua bán dữ liệu cá nhân của các nhà mạng đã bị tuyên án cho các tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên xử phạt bị cáo Bùi Việt Anh (Phó trưởng Trung tâm an ninh mạng, ban khai thác mạng, Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT.net) 30 tháng tù về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Cùng tội danh, tòa tuyên Nguyễn Tiến Thành (lao động tự do) 18 tháng tù; Phạm Ngọc Tỉnh (lao động tự do), Nguyễn Bắc Tích (lao động tự do) và Ma Duy Thanh (lao động tự do) cùng 15 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Thế Hùng (lao động tự do) lĩnh 12 tháng tù; Nguyễn Tuấn Minh (lao động tự do) 20 tháng tù treo.

Riêng bị cáo Trần Mạnh Quân (cựu cán bộ Công an quận Long Biên) bị tuyên tổng mức án 6 năm tù về các tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, 3 bị cáo Phạm Ngọc Tỉnh, Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Bắc Tích thành lập các công ty thám tử. Nhóm này thường tìm mua thông tin định vị số điện thoại, lịch sử cuộc gọi và tài khoản ngân hàng để bán và phục vụ kinh doanh.

Năm 2019, khi nhóm của Tỉnh hỏi mua dữ liệu, Bùi Việt Anh đã sử dụng tài khoản do Tổng công ty Vinaphone cấp, rồi đăng nhập hệ thống dữ liệu nhà mạng Vinaphone. Từ đó, bị cáo Bùi Việt Anh trích xuất thông tin thuê bao và danh sách cuộc gọi để bán cho Tỉnh với giá 500.000 - 1 triệu đồng mỗi thông tin.

Với các số điện thoại của nhà mạng Viettel và MobiFone, Bùi Việt Anh mua thông tin số điện thoại, định vị hoặc lịch sử cuộc gọi với giá 1 triệu đồng - 1,8 triệu đồng/1 thông tin, rồi bán lại với giá 1,2 triệu đồng - 5,5 triệu đồng/1 danh sách.

Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Bùi Việt Anh mua bán 50 số điện thoại của Vinaphone và 400 số điện thoại của Viettel, MobiFone. Cơ quan công tố cáo buộc bị cáo hưởng lợi hơn 300 triệu đồng.

Đối với nhóm bị cáo Tỉnh, cơ quan tố tụng làm rõ trong các năm 2019-2021, nhóm này mua bán thông tin của hơn 600 số điện thoại và hưởng lợi tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Còn với bị cáo Trần Mạnh Quân, người này quen Bùi Việt Anh thông qua việc tra cứu số điện thoại để phục vụ công việc. Năm 2019, khi Bùi Việt Anh nhờ, bị cáo Quân đã lấy thông tin liên quan đến số điện thoại các nhà mạng Viettel và MobiFone để bán cho khách hàng. Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ, bị cáo Quân còn làm giả 142 công văn lấy danh nghĩa cơ quan cảnh sát điều tra gửi các nhà mạng để thu thập dữ liệu của 1.007 số điện thoại. Sau đó, bị cáo Quân bán lại cho Bùi Việt Anh, hưởng lợi bất chính hơn 250 triệu đồng.

Ngoài các cá nhân trên, cuối năm 2019, bị cáo Ma Duy Thanh nói với Nguyễn Tuấn Minh về việc Thanh làm việc tại Bảo hiểm Xã hội Tuyên Quang. Sau đó, Minh đã mua thông tin cá nhân của nhiều người (họ tên, hộ khẩu, nơi làm việc, số điện thoại...) từ Thanh với giá 200.000 đồng - 1 triệu đồng/1 thông tin.

Quá trình điều tra, bị cáo Ma Duy Thanh cùng Nguyễn Tuấn Minh thừa nhận hành vi. Trong đó, bị cáo Thanh khai bản thân hưởng lợi gần 149 triệu đồng, còn Minh hưởng lợi trên 206 triệu đồng.

Còn bị cáo Nguyễn Tiến Thành bị xác định đã lợi dụng nghề nghiệp của mình có thể tra cứu thông tin những người mua SIM điện thoại, đã nhiều lần truy cập hệ thống của các nhà mạng Viettel và Vinaphone và lấy thông tin liên quan đến số điện thoại rồi bán cho Nguyễn Tuấn Minh, hưởng lợi bất chính 140 triệu đồng.

Bản án xác định, các bị cáo trong quá trình xét xử đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.