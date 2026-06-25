Tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026

Tại hội nghị, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã, phường ở Hà Nội được tuyên dương. Đây là những gia đình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô; gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN HOA

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội, nêu rõ, trong hành trình phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, những giá trị gia đình được trao truyền qua nhiều thế hệ chính là cội nguồn của tinh thần yêu nước, ý chí "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" và sức mạnh để Hà Nội vượt qua mọi thử thách, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Trần Đức Thắng tặng Bằng khen cho đại diện gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô. Ảnh: VĂN HOA

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển.

Đồng chí Trần Đức Thắng cùng các gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026. Ảnh: VĂN HOA

Để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện, cả hệ thống chính trị của thành phố đặt quyết tâm cao, nỗ lực từng ngày cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập. Thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn (ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm); xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho nhân dân; ưu tiên bố trí nguồn lực cho thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

KHÁNH NGUYỄN