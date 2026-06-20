TPHCM: Tuyên dương 95 “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu”

Ngày 20-6, tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức ngày hội “Gia đình hạnh phúc” và tuyên dương “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu”, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026).

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM Nguyễn Vĩnh Kha chia sẻ, trong suốt 25 năm qua, Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành dịp để mỗi người thêm trân trọng tổ ấm của mình, gìn giữ gia phong, lan tỏa những giá trị nhân văn và khẳng định vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Video Tuyên dương 95 “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu” năm 2026. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Những năm qua, các cấp Hội thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, nuôi dạy con, cân bằng giữa công việc và cuộc sống; đồng thời tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu, góp phần lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM Lê Tuấn Anh cùng đại biểu trao bằng khen đến các gia đình

Năm 2026, Hội LHTN Việt Nam TPHCM tiếp nhận 98 hồ sơ đề nghị xét chọn danh hiệu “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu”. Qua quá trình thẩm định, Hội LHTN Việt Nam TPHCM quyết định tuyên dương và trao bằng khen cho 95 gia đình đạt tiêu chuẩn. Đây là những gia đình trẻ có nhiều đóng góp cho cộng đồng, có nhiều thành tích tiêu biểu trong gìn giữ mái ấm gia đình.

Các gia đình được tuyên dương tại chương trình

Trong khuôn khổ ngày hội “Gia đình hạnh phúc”, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức, tạo không gian để các gia đình, hội viên, thanh niên thành phố cùng trải nghiệm, gắn kết, như: không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu tuyên truyền về giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; khu vực lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa; giao lưu âm nhạc; hoạt động làm gốm, nặn tò he; hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình trẻ”...

Hoạt động nặn tò he dành cho gia đình trẻ, hội viên, thanh niên thành phố

Với mong muốn tạo không gian để đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố chia sẻ quan điểm, lan tỏa thông điệp tích cực về hôn nhân, gia đình, sinh con, nuôi dạy con, đồng thời đề xuất các sáng kiến, giải pháp thiết thực, Thành đoàn TPHCM phối hợp Chi cục Dân số TPHCM phát động Hội thi “Sáng kiến của thanh niên thành phố trong giải quyết vấn đề về mức sinh thấp” năm 2026. ​ Đại biểu thực hiện nghi thức phát động hội thi Hội thi với 2 nội dung chính, gồm: cuộc thi video truyền thông “Thanh niên thành phố với thông điệp về mức sinh thấp” và cuộc thi “Sáng kiến của thanh niên thành phố trong giải quyết vấn đề về mức sinh thấp”.

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