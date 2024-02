Tuyên dương 31 gương Đảng viên trẻ xuất sắc Công an TPHCM

Sáng 1-2, Công an TPHCM tổ chức lễ tuyên dương “Đảng viên trẻ xuất sắc” Công an TPHCM nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024).

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao giấy chứng nhận cho 31 đảng viên trẻ xuất sắc của Công an TPHCM

Tại lễ tuyên dương, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM gửi lời chúc mừng đến 31 gương đảng viên trẻ xuất sắc, điển hình được tuyên dương dịp này.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, gặt hái thêm nhiều thành tích; đóng góp tích cực vào sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự của lực lượng Công an TPHCM.

31 đồng chí được tuyên dương đợt này là những Đảng viên trẻ trong lực lượng Công an TPHCM, đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó đã góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

CHÍ THẠCH