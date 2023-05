Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Ngày 8-5, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) phối hợp cùng các trường: THPT Phú Hòa, THPT An Nhơn Tây, Tiểu học Liên minh Công Nông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023.