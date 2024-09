Tuyệt đối không để thiếu lớp, thiếu trường, không nơi khám chữa bệnh

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bà con nhân dân đang tránh trú bão tại Nhà văn hóa thôn Phú Thọ 1, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương. Đồng chí Tô Lâm ân cần thăm hỏi động viên bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nỗ lực vượt qua khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai các giải pháp ổn định cuộc sống của bà con sau lũ.

Trực tiếp đi thị sát kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, việc đắp đê, bờ bao, gia cố tại tuyến đê, thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia hộ đê tại khu vực tuyến đê sông Lô trên địa bàn huyện Sơn Dương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung lực lượng bố trí đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại các khu vực ngập lụt, trong đó ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em, những người yếu thế.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng chống lụt bão tại địa phương. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân mất do bão lũ; bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão lũ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, những ngày qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 20 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Chiều tối 12-9, tại TP Việt Trì (Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của tỉnh trong khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh ưu tiên cao nhất đối với toàn bộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ là cứu dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt. Tuyệt đối không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh. Đồng thời phải chú ý phòng, chống dịch bệnh sau lũ.

Tại đây, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 30 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Yên Bái thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục yêu cầu đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, mục tiêu “không để ai bị đói, bị rét, bị khát, không có chỗ ở”. Thủ tướng cho biết sẽ phân bổ ngay 50 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng biểu dương Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT, cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân của Yên Bái và các cơ quan, lực lượng, địa phương liên quan đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn cho hồ thủy điện Thác Bà.

Ngày 12-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận tinh thần chủ động, sự vào cuộc kịp thời của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Thái Nguyên trước những diễn biến bất thường của cơn bão số 3. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau khi nước rút để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Trong chuyến công tác này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao 30 tỷ đồng của Ban Cứu trợ Trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa và động viên bà con nhân dân xã Nga My, một trong những “rốn lũ” của huyện Phú Bình, nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện

Ngày 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện 94/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện ở các tỉnh phía Bắc nhằm đảm bảo an toàn các hệ thống đê và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập, lụt tại vùng hạ du. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, địa phương tập trung vận hành điều tiết hồ chứa (nhất là đối với hệ thống hồ chứa thủy điện trên sông Đà, trong đó có hồ chứa thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình) một cách chủ động, khoa học, linh hoạt để cắt, giảm, làm chậm lũ về hạ du (trong đó có lũ trên sông Hoàng Long tại Ninh Bình), đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đi thị sát tình hình mưa lũ, kiểm tra thiệt hại về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và công tác phòng chống lũ lụt tại các xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Hưng Yên. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 và tình trạng ngập lụt tại tỉnh Nam Định.