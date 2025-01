Tỷ lệ trẻ em tham gia lao động giảm 5,6%

Tỷ lệ trẻ em tham gia lao động là 3,5%, điều này có nghĩa là trong 100 trẻ em từ 5 đến 17 tuổi thì có gần 4 em tham gia lao động, giảm 5,6 điểm phần trăm so với năm 2018 khi tỷ lệ trẻ em tham gia lao động là 9,1%.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu tại hội thảo

Hội thảo công bố kết quả điều tra về thực trạng trẻ em tham gia lao động và lao động trẻ em Việt Nam năm 2023 do Tổng cục Thống kê tổ chức đã diễn ra sáng 23-1, tại Hà Nội.

Theo thông tin công bố tại hội thảo, dân số trẻ em trong độ tuổi từ 5-17 của Việt Nam hiện đạt khoảng 21 triệu em, chiếm khoảng 20,6% tổng dân số. Trong đó, trẻ em nhóm 5-11 tuổi là 11,8 triệu người, chiếm 57,2%; trẻ em nhóm tuổi 12-14 và 15-17 lần lượt là 4,7 triệu người và 4,1 triệu người, chiếm 22,9% và 19,9%. Trẻ em sống ở khu vực thành thị chiếm 35%, ở khu vực nông thôn chiếm 65%.

Số liệu từ điều tra lao động việc làm năm 2023 cho thấy, trong tổng số 20,6 triệu trẻ em 5-17 tuổi, có 19,9 triệu trẻ đang đi học, chiếm 96,4%, trong đó có 94,8% trẻ em “chỉ đi học” và chỉ có 1,6% trẻ em phải “vừa học vừa làm”. Tỷ lệ trẻ em đang đi học ở khu vực thành thị cao hơn đôi chút so với ở khu vực nông thôn, 97,5% so với 95,8%. Không có sự phân biệt đối xử với trẻ em gái trong cơ hội được đi học khi tỷ lệ trẻ em gái đi học cao hơn tỷ lệ này ở trẻ em trai 0,8 điểm phần trăm, 96,8% so với 96%.

Toàn quốc có 731.600 trẻ em tham gia lao động. Đa phần trẻ em tham gia lao động đang cư trú ở khu vực nông thôn (84,6%) và tập trung chủ yếu ở vùng Trung du miền núi phía Bắc và vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (52,7%). Số trẻ em tham gia lao động ở 4 vùng còn lại chỉ chiếm 47,3%.

Những thành tựu đáng ghi nhận về tốc độ tăng trưởng kinh tế, việc làm, tỷ lệ đi học của trẻ em 5 đến 17 tuổi, giảm đói nghèo của Việt Nam trong những năm qua đã góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ em tham gia lao động.

Trong 6 vùng kinh tế - xã hội thì Trung du miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ trẻ em tham gia lao động cao nhất cả nước với 7%. Tiếp theo là Vùng Tây Nguyên với 6,4% trẻ tham gia lao động. Con số này ở vùng Đồng bằng sông Hồng là thấp nhất, chưa đến 1%.

Đặc biệt, có rất nhiều nguyên nhân khiến các em không đi học và phải tham gia lao động, song nguyên nhân phổ biến nhất không phải xuất phát từ các vấn đề kinh tế hoặc các áp lực từ phía gia đình mà chủ yếu lại là do các em “không thích đi học/học kém” (chiếm 59,9%).

