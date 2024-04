UBND quận 8 thông tin vụ cháy xưởng gỗ, lan sang nhà dân ở đường Phạm Thế Hiển

Hiện trường vụ cháy sáng 2-4

Theo UBND quận 8, tối 1-4, Công an quận 8 và UBND phường 2 (quận 8) nhận tin báo cháy nhà ở hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển. Trong 1 phút, lực lượng tại chỗ gồm: công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố đã có mặt tiếp cận, triển khai chữa cháy.

Sau đó, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 8 cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM đã triển khai lực lượng chữa cháy. Công an quận 8 cũng đã triển khai 3 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ chữa cháy ở xưởng gỗ cùng nhà dân liền kề.

Do khu vực cháy nằm trong hẻm và ở khu vực ven sông nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc chữa cháy.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định ngọn lửa xuất phát từ xưởng gỗ cũ rồi lan sang các nhà dân. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tối 1-4.

Trưa 2-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 cùng các đơn vị thăm động viên và hỗ trợ 198 triệu đồng cho 3 hộ gia đình bị thiệt hại nặng và hỗ trợ 72 triệu đồng cho 6 hộ gia đình bị thiệt hại nhẹ. UBND phường 2 cũng bố trí chỗ nghỉ tạm thời, cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân, thực phẩm… cho các hộ dân trong thời gian khắc phục thiệt hại vụ cháy.

Phòng PC07 cũng cho biết, khu vực cháy nằm sâu bên trong nên việc tiếp cận gốc lửa gặp nhiều khó khăn. Dưới dòng kênh, tàu chữa cháy cũng được huy động, tiếp cận hiện trường dùng vòi rồng phun nước chữa cháy. Tuy nhiên, việc tiếp cận cũng vô cùng khó khăn do lửa khói bao trùm, gió thổi làm khói che khuất tầm kiểm soát.

Đến 20 giờ 50, ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120m2, dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn.

CHÍ THẠCH