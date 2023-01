Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia vừa có báo cáo Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão, trong đó ghi nhận ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp tại TP Hà Nội, TPHCM.

Tình hình ùn, tắc giao thông xảy ra trên các trục chính, các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, TPHCM vào các ngày cao điểm (tức ngày 29, 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần và ngày mồng 4, 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Nguyên nhân là do lưu lượng giao thông tăng cao, vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Nổi cộm ở khu vực phía Bắc là trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường vành đai 3 Hà Nội; tuyến QL1 qua Ninh Bình, Thanh Hóa.

Ở khu vực phía Nam, ùn tắc xảy ra căng thẳng trên QL1 qua Đồng Nai, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây, phà Cát Lái và cầu Rạch Miễu; QL51 hướng đi Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Tại một số trạm thu phí, mặc dù đã triển khai hệ thống thu phí không dừng, tuy nhiên do lưu lượng phương tiện tăng cao so với ngày thường và do va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn xảy ra tại một số trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ…

Chiều 26-1 (tức mùng 5 tháng Giêng), cũng là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Quý Mão, các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội đều ùn tắc kéo dài do mật độ phương tiện quá đông.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng ùn tắc kéo dài chiều về Hà Nội. Trong đó, đoạn qua các nút giao Đại Xuyên, Liêm Tuyền, các phương tiện ùn ứ kéo dài 3-4km. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải phân luồng, san sẻ bớt các phương tiện sang QL1 cũ nhưng tình hình cải thiện chậm.

Đặc biệt, lối ra khỏi cao tốc giao cắt và tuyến đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội đã xảy ra ùn tắc kéo dài.