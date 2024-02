Ùn tắc, tai nạn giao thông dự báo vẫn diễn biến phức tạp sau Tết Nguyên đán

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, việc đi lại của người dân trên các phương thức vận tải trong dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đều tăng với năm trước do tình hình kinh tế đã được hồi phục, dịch bệnh đã được kiểm soát.

Ùn tắc giao thông cửa ngõ Hà Nội sau Tết Nguyên đán.

Đặc biệt là TP Đà Nẵng có lưu lượng khách tăng cao bình quân từ 120% đến 180%. Một số địa phương có lưu lượng khách thông qua các bến giảm so với cùng kỳ năm ngoái (như TP Hà Nội), do hành khách lựa chọn sử dụng xe ghép chuyến để đi về các tỉnh có cự ly gần với Hà Nội. Tình trạng xe khách chở quá số người quy định còn xảy ra tại địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý vi phạm.

Về lĩnh vực đường sắt, trong 7 ngày tết, đã có 104 tàu khách thống nhất, 219 tàu khách địa phương, phục vụ 204.798 lượt khách đi tàu, tăng 8,65% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lĩnh vực hàng không, các cảng, sân bay đã đón, tiễn 12.199 lượt cất hạ cánh, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2023; phục vụ 1.890.252 hành khách, tăng 0,7% so với cùng kỳ 2023.

Về tình hình ùn tắc giao thông, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội và TPHCM đã xảy ra ùn tắc vào các ngày cao điểm đầu và cuối kỳ nghỉ tết. Lưu lượng giao thông tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, điển hình ở phía Bắc là trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Vành đai 3 Hà Nội, Quốc lộ 1 qua Ninh Bình, Thanh Hóa. Ở khu vực phía Nam là trên tuyến Quốc lộ 1 qua Đồng Nai, cao tốc theo hướng TPHCM đi Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây (Tiền Giang, Bến Tre…), phà Cát Lái và Rạch Miễu; Quốc lộ 51...

Tại một số trạm thu phí, mặc dù đã triển khai hệ thống thu phí không dừng, tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao so với ngày thường và va chạm giao thông cũng dẫn đến tình trạng ùn, tắc cục bộ tại một số trạm thu phí như: trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Pháp Vân – Cầu Giẽ…

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá, trong 7 ngày nghỉ năm nay, số vụ tai nạn giao thông có tăng nhưng số người chết đều giảm so với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (giảm 69 người chết).

Đặc biệt, theo số liệu của Bộ Y tế số ca cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông giảm 12,1%, số ca nghi tai nạn giao thông nằm viện theo dõi giảm 8,4%, số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 22,4%. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn tiếp tục giảm sâu so với các năm trước.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dự báo, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao, ùn tắc giao thông sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt trên các trục chính, các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, TPHCM và các địa điểm du lịch trên cả nước như: Lào Cai, Nha Trang, Đà Lạt, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận….

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động giao thông, vận tải trong các ngày sau tết và mùa lễ hội xuân 2024, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai phương án tăng cường năng lực vận tải, siết chặt kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện và người lái, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, ô tô chở quá số người quy định.

