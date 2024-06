USD tự do lên cao nhất từ trước đến nay

Sáng 26-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.258 đồng/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Theo đó, giá USD tại các Ngân hàng thương mại (NHTM) cũng được điều chỉnh tăng theo.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.250 đồng/USD mua vào và 25.470 đồng/USD bán ra, tăng thêm 5 đồng/USD so với hôm trước. BIDV cũng tăng 5 đồng/USD lên 25.250 đồng/USD mua vào 25.470 đồng/USD bán ra.

Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng thêm 10 đồng/USD so với hôm qua, giao dịch ở mức 25.880 đồng/USD mua vào và 25.960 đồng bán ra. Đây là giá USD cao nhất trên thị trường này từ trước đến nay. Hiện giá USD tự do đã cao hơn giá USD tại các NHTM lên đến 500 đồng/USD so với tuần trước ở mức 300 đồng/USD.

Giá USD tự do liên tục “dậy sóng” thời qua do sức mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới ngày càng mạnh. Hiện USD Index (DXY) do sức mạnh của đồng USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 105,63 điểm, tăng 0,15% so với phiên giao dịch hôm trước.

Trong bối cảnh áp lực tăng tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu, Ngân hàng Nhà nước đã tăng lãi suất tín phiếu để hút tiền về. Cụ thể, trong ngày 25-6, lượng tín phiếu trúng thầu tăng vọt lên 25.000 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ đầu tháng 3-2023, đồng thời lãi suất trúng thầu cũng được nâng lên 4,3%/năm từ mức 4,25% trong phiên trước đó. Ở chiều ngược lại, có 3.700 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và không có thành viên thị trường trúng thầu trên kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO). Như vậy, NHNN đã hút ròng 21.300 tỷ đồng từ thị trường trong phiên hôm qua, khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường tăng lên mức 127.960 tỷ đồng và không còn khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố.

Theo báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Maybank Kimeng, NHNN đã bán ra 350 triệu USD vào ngày 24-6 nhằm cân bằng tỷ giá. Như vậy, tổng lượng USD được cơ quan điều hành bán ra kể từ khi bắt đầu bình ổn tỷ giá vào giữa tháng 4-2024 là hơn 5 tỷ USD. Các nỗ lực của cơ quan này đã phần nào giúp áp lực trượt giá của đồng VND so với đồng USD giảm bớt vào đầu tháng 6-2024.

Động thái NHNN giảm kỳ hạn phát hành tín phiếu từ 28 ngày xuống còn 14 ngày và giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25% được các chuyên gia Maybank Kimeng đánh giá nhằm nâng cao mặt bằng lãi suất VND liên ngân hàng trong bối cảnh áp lực tỷ giá vẫn còn hiện hữu, nhất là khi lãi suất liên ngân hàng tại các kỳ hạn dưới 1 tháng giảm mạnh trong tuần trước. Bên cạnh đó, việc giảm kỳ hạn tín phiếu sẽ giúp các ngân hàng có thể chủ động hơn trong việc điều tiết thanh khoản khi giai đoạn cao điểm cuối quý sắp đến.

NHUNG NGUYỄN