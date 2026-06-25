Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kiện toàn nhân sự và tổ chức thành viên

Ngày 25-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác phối hợp với đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI, đại biểu HĐND TPHCM khóa XI và Hội thẩm nhân dân TAND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị đã hiệp thương công nhận các tổ chức thành viên và bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị đã hiệp thương công nhận 2 tổ chức làm thành viên của MTTQ Việt Nam TPHCM, gồm: Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM.

Hội nghị hiệp thương công nhận các tổ chức thành viên và bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM; TS Trần Văn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội (chuyên gia lĩnh vực tài chính); Trương Tứ Muối, Phó Chủ tịch Thường trực Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM (cá nhân tiêu biểu lĩnh vực văn học nghệ thuật và dân tộc thiểu số).

Hội nghị cũng hiệp thương bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I đối với đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng cây xanh chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I. Ảnh: VĂN MINH

Như vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kiện toàn gồm có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, gồm các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TPHCM; Phạm Minh Tuấn và Phan Hồng Ân.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thành Trung. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2020 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao Bằng khen, chúc mừng các tập thể, cá nhân. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, công bố Quyết định tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trao bằng khen cho Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoà Hưng Trần Thanh Ngọc vì có thành tích tiêu biểu trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa". ﻿Ảnh: QUỐC THANH

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân sinh năm 1985, quê quán: phường Tân Khánh, TPHCM; có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân ngôn ngữ Anh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân. Ảnh: VĂN MINH Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XV; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương (trước đây); Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên (trước đây); Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương (trước đây).

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