Chính trị

Trong tuần làm việc từ ngày 10 đến 13-8: Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị

SGGP

Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về các nghị quyết trong hoạt động tư pháp, việc thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh.

Từ ngày 10 đến 13-8, đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị
Từ ngày 10 đến 13-8, đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị

Theo chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trong tuần làm việc từ ngày 10 đến 13-8, đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận tại hội trường về dự án luật liên quan đến công tác hòa giải; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về các nghị quyết trong hoạt động tư pháp, việc thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh. Điểm nhấn của tuần làm việc là phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị, với nhiều quy định mang tính đột phá về phát triển đô thị.

Cũng trong tuần, Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Chủ tịch nước về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung này.

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Luật Phát triển đô thị điện hạt nhân thảo luận đại biểu quốc hội

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