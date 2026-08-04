Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức công bố thông tin về Dự án Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) - Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước tại xã Ngãi Giao, TPHCM đến các Khách hàng thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về Nhà ở xã hội theo quy định và có nhu cầu mua Nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở Xã hội (giai đoạn 1) - Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

3. Địa điểm xây dựng: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TPHCM.

4. Quy mô dự án: Gồm 03 Block Nhà ở xã hội với 210 căn hộ và nhà xe 02 bánh, các công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng, cửa hàng tiện ích,...

5. Diện tích căn hộ: Từ 25 m2 đến 68,5 m2

6. Tổng số lượng căn hộ dự kiến bán: 105 căn hộ

- Giá bán tạm tính: (đã bao gồm VAT 5% nhưng chưa bao gồm phí bảo trì 2%): khoảng từ 12,4 đến 14,2 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí căn hộ.

- Thời gian dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua: từ 01/7/2026 - 31/10/2026

- Thời gian dự kiến bắt đầu bán (đợt 4): 10/11/2026

7. Địa điểm liên hệ nộp hồ sơ:

- Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Phòng Kinh doanh

- Địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức: đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc, Khu Công nghiệp – Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao, TP. HCM.

+ Văn phòng Ban Đô thị: căn LH3-09, Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TP. HCM.

+ Địa chỉ email công ty: sales@sonadezichauduc.com.vn

- Điện thoại: 0789 88 95 88 – 0389 33 66 88

- Ngày làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

- Sáng: Từ 8h00 đến 11h30. - Chiều: Từ 13h00 đến 16h00

8. Hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định tại:

- Đơn đăng ký mua Nhà ở xã hội theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 07/04/2025 của Chính phủ.

- Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện thu nhập để được hưởng chính sánh hỗ trợ về Nhà ở xã hội theo mẫu quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 của Bộ Xây Dựng.

- Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở để được hưởng chính sánh hỗ trợ về nhà ở xã hội theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026 của Bộ Xây Dựng.