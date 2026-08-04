Thông tin kinh tế

Cần biết

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức công bố thông tin về Dự án Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) - Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước tại xã Ngãi Giao, TPHCM đến các Khách hàng thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về Nhà ở xã hội theo quy định và có nhu cầu mua Nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo

1. Tên dự án: Nhà ở Xã hội (giai đoạn 1) - Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

3. Địa điểm xây dựng: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TPHCM.

4. Quy mô dự án: Gồm 03 Block Nhà ở xã hội với 210 căn hộ và nhà xe 02 bánh, các công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng, cửa hàng tiện ích,...

5. Diện tích căn hộ: Từ 25 m2 đến 68,5 m2

6. Tổng số lượng căn hộ dự kiến bán: 105 căn hộ

- Giá bán tạm tính: (đã bao gồm VAT 5% nhưng chưa bao gồm phí bảo trì 2%): khoảng từ 12,4 đến 14,2 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí căn hộ.

- Thời gian dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua: từ 01/7/2026 - 31/10/2026

- Thời gian dự kiến bắt đầu bán (đợt 4): 10/11/2026

7. Địa điểm liên hệ nộp hồ sơ:

- Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức – Phòng Kinh doanh

- Địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức: đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc, Khu Công nghiệp – Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao, TP. HCM.

+ Văn phòng Ban Đô thị: căn LH3-09, Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, xã Ngãi Giao, TP. HCM.

+ Địa chỉ email công ty: sales@sonadezichauduc.com.vn

- Điện thoại: 0789 88 95 88 – 0389 33 66 88

- Ngày làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

- Sáng: Từ 8h00 đến 11h30. - Chiều: Từ 13h00 đến 16h00

8. Hồ sơ đăng ký theo mẫu quy định tại:

- Đơn đăng ký mua Nhà ở xã hội theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 07/04/2025 của Chính phủ.

- Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện thu nhập để được hưởng chính sánh hỗ trợ về Nhà ở xã hội theo mẫu quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 của Bộ Xây Dựng.

- Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở để được hưởng chính sánh hỗ trợ về nhà ở xã hội theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026 của Bộ Xây Dựng.

Từ khóa

Đường Hội Bài Châu Pha Đá Bạc Nhà ở xã hội Phòng kinh doanh Sonadezi Hữu Phước Sonadezi Châu Đức

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn