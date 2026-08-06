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Quỹ bảo vệ môi trường TPHCM tuyển dụng viên chức năm 2026

Quỹ bảo vệ môi trường TPHCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026, như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 11 người

- Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp: 01 người.

- Trưởng phòng Nghiệp vụ Môi trường: 01 người.

- Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp: 02 người.

- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Môi trường: 01 người.

- Chuyên viên tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính: 03 người.

- Chuyên viên môi trường: 02 người.

- Kế toán viên: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận vào làm viên chức.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ dự tuyển: Quét mã QR dưới đây để tìm hiểu thông tin chi tiết.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ ngày 10-8-2026 đến 17 giờ ngày 11-9-2026 (các ngày làm việc trong giờ hành chính).

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM: Lầu 2 Số 14/5 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM

Điện thoại: 028.3915.1982

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