Va chạm trên cao tốc, ô tô bẹp dúm, 8 người bị thương

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15-9, xe ô tô mang BKS 29E di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi đi tới đoạn gần nút giao Phú Thứ thì xảy ra va chạm với một xe tưới cây.

Nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

5426.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Tới trưa cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã thu thập được hình ảnh camera hành trình của ô tô ghi lại sự việc.

Theo đó, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô đi ở làn số 1 (sát dải phân cách giữa). Lúc này, trước xe ô tô có một xe tưới cây mang biển số 51C, có bật đèn cảnh báo trên nóc.

Khoảnh khắc chiếc xe ô tô đâm vào đuôi xe tưới cây

Sau đó, xe ô tô đã đâm thẳng vào đuôi xe tưới cây, lật ngang ra đường rồi va chạm với ô tô khách màu xanh (chưa rõ biển kiểm soát), khiến xe này lao ra phía đường gom.

Tiếp đó, ô tô bán tải tiếp tục đâm vào xe ô tô. Theo cơ quan chức năng, qua xác định ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, chưa ghi nhận người thiệt mạng, các phương tiện hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

GIA KHÁNH

