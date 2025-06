Vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới

Chiều 19-6, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ, Hội nghị Đảng ủy CATƯ 6 tháng đầu năm 2025 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy CATƯ từ đầu năm đến nay; đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2025 trong 6 tháng cuối năm; triển khai thực hiện một số chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác Công an…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng công an nhân dân tập trung triển khai tốt công tác nắm tình hình, chủ động về chiến lược, xây dựng chính sách, pháp luật, cơ chế chính sách pháp luật thu hút nhân tài, phát huy phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm; gương mẫu đi đầu trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện 4 trụ cột chiến lược; cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; thực hành tiết kiệm, giải ngân đầu tư công; xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối với các bộ, ngành để phục vụ nhân dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình, trật tự văn minh đô thị; phối hợp các ban, ngành phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, người lao động phục vụ trong ngành công an.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, thời gian qua, lực lượng công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATƯ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân công, phân cấp triệt để cho cấp cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, lực lượng công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những bước tiến rõ rệt, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; kéo giảm sâu tội phạm với hàng loạt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là về sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; xây dựng pháp luật tiếp tục là điểm sáng.

Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VIII được thực hiện chủ động, hiệu quả. Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc thực hiện đúng kế hoạch, có tính lan tỏa cao, khắc họa sâu sắc hình ảnh công an nhân dân…

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng công an nhân dân phải bảo đảm vững chắc môi trường hòa bình, ổn định để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dồn sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Đảng ủy CATƯ thống nhất nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, từ đó định hướng cho từng lực lượng, từng cấp công an hoạt động trong giai đoạn đất nước chuyển mình; tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự; hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa, đồng hành cùng các ngành, các cấp, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết chiến lược mà Đảng đã đề ra.

Cùng với đó, cần quan tâm, chăm lo cho các hoạt động tri ân người có công, người có đóng góp trong bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VIII, bảo đảm Văn kiện Đại hội thực sự là ngọn đuốc soi đường cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, Đảng ủy CATƯ, cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Đảng bộ CATƯ và trong công an nhân dân đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt lãnh đạo công an các cấp gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy CATƯ tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, tổ chức bộ máy công an các cấp tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt chỉ đạo công tác kiện toàn, sắp xếp, vận hành mô hình công an 3 cấp và tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không ngắt quãng, gián đoạn, đạt mục tiêu mô hình mới tốt hơn mô hình cũ.

ĐỖ TRUNG