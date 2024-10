Vận hành hệ thống Công trình thủy lợi Đông - Tây Ba Rài, bảo vệ hơn 8.200 ha vườn cây ăn trái

Hệ thống Công trình thủy lợi Đông - Tây Ba Rài với quy mô trên 77km đê bao khép kín, nạo vét 82 tuyến kênh tổng chiều dài trên 170km, xây dựng 57 cống điều tiết nước qua đê

Hệ thống Công trình thủy lợi Đông - Tây Ba Rài với quy mô trên 77km đê bao khép kín, nạo vét 82 tuyến kênh tổng chiều dài trên 170km, xây dựng 57 cống điều tiết nước qua đê, được đầu tư khép kín qua nhiều năm với mục tiêu bảo đảm ngăn lũ và triều cường, phòng, chống hạn, mặn xâm nhập, vừa tiêu thoát nước trong nội đồng kịp thời phòng úng do mưa, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân phía Nam quốc lộ 1 (thuộc các huyện: Châu Thành và Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang).

Theo đó, từ tháng 11-2024 đến tháng 3-2025, căn cứ theo diễn biến thủy văn trên hệ thống sông Ba Rài, công trình sẽ vận hành theo hướng tiêu úng và đảm bảo nguồn nước ngọt tưới tiêu.

Từ tháng 3-2025 đến tháng 8-2025, tùy theo diễn biến thủy văn phía ngoài sông, công trình sẽ vận hành theo hướng lấy nước một chiều (lấy trữ trong nội đồng) hoặc vận hành tự do. Trường hợp có mưa to trên diện rộng thì vận hành tự do hoặc xả nước tiêu úng một chiều tùy theo diễn biến thực tế.

Trong mùa khô và xâm nhập mặn, cán bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến xâm nhập mặn trên sông Tiền và sông Hàm Luông để vận hành các cống ngăn mặn cho phù hợp, sẽ khống chế độ mặn lấy vào dưới 0,3 gr/lít.

Theo ông Đỗ Thành Sơn, thời gian qua, các cống do công ty quản lý vận hành đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đặc biệt là các cống trên Đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) phát huy tốt hiệu quả công tác ngăn mặn và triều cường.

Tuy nhiên, vào mùa lũ, triều cường kênh dẫn của 5 cống: Ông Thiệm, Ông Toan, Cả Chát, Rạch Giồng, Bờ Keo lòng kênh dẫn nhỏ và đáy kênh cạn, bờ kênh thấp, địa hình sản xuất trũng thấp nên khó khăn trong việc vận hành công trình điều tiết nước.

Ngoài ra, các cống do địa phương, hộ cá nhân quản lý, có một số cống đã bị xuống cấp, cửa cống hư hỏng, làm hạn chế việc điều tiết nước và ngăn lũ, triều cường.

Thời gian tới, công ty sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng, khai thông dòng chảy, rong cỏ và lục bình, làm thông thoáng dòng chảy nhằm đảm bảo tốt nguồn nước phục vụ sản xuất theo yêu cầu, kiên quyết không để thiên tai lũ lụt, hạn, mặn ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án.

