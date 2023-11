Vàng tăng phi mã

Giá vàng thế giới vượt 2.000 USD/ounce vì nhà đầu tư tin rằng lãi suất đồng USD đã đạt đỉnh, kéo giá vàng SJC trong nước ngày 22-11 cũng tăng phi mã.

Ghi nhận vào khoảng 15 giờ tại TPHCM, công ty PNJ báo giá vàng SJC ở mức 71,3 triệu đồng/lượng mua vào và 72,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán so với hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC niêm yết ở mức 71,3 triệu đồng/lượng mua vào và 72,02 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Không chỉ vàng miếng SJC mà vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp tăng mạnh. Cụ thể, vàng nhẫn SJC được Công ty SJC tăng 350.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 59,75 triệu đồng/lượng mua vào và 60,75 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, vàng nhẫn PNJ cũng được Công ty PNJ bán ở mức 59,7 triệu đồng/lượng mua vào và 60,75 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 350.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 21-11 tăng 20,1 USD/ounce lên 1.997,7 triệu đồng/lượng. Chiều 22-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đã tăng lên 2.002,6 USD/ounce, tăng gần 6 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 58 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 14,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 3 triệu đồng/lượng.

Giá kim loại quý này trên thị trường quốc tế tăng mạnh do giới chức Mỹ thể hiện trong biên bản từ cuộc họp về chính sách trong tháng 11-2023: Trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đang giảm, việc tăng thêm lãi suất đồng USD chỉ cần thiết trong trường hợp tiến trình giảm lạm phát của Mỹ thời gian tới chậm lại. Điều này khiến nhà đầu tư tin rằng lãi suất của chu kỳ tăng này đã đạt đỉnh. Và việc không tăng lãi suất thêm là một yếu tố có lợi cho giá vàng vì kim loại quý này là một tài sản không mang lãi suất.