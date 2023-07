Vì sao nên xét tuyển học bạ để vào đại học?

Bớt áp lực, trúng tuyển sớm

Nhiều thí sinh thừa nhận, việc chờ đợi kết quả cũng căng thẳng và hồi hộp không kém với quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với mục đích xét tuyển vào đại học, việc đề dễ hay khó sẽ không làm giảm áp lực cạnh tranh giữa các thí sinh vào cùng ngành. Hơn nữa, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và nhiều phương thức xét tuyển khác cần tuân thủ theo các mốc thời gian nhất định khiến áp lực của quá trình chờ đợi kết quả càng lớn. Trong khi đó, phương thức xét tuyển học bạ lại giúp thí sinh thoải mái, chủ động về điểm số và thời gian đăng ký xét tuyển.

Trong vài năm trở lại đây, rất nhiều thí sinh chủ động chọn phương thức xét tuyển học bạ để nắm chắc cơ hội trúng tuyển, chỉ cần đợi kết quả tốt nghiệp THPT và đặt trường đại học mình chọn ở nguyện vọng cao nhất là có thể yên tâm đủ điều kiện đậu đại học.

Đặc biệt là những ngành có sức cạnh tranh cao như Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Ngoại ngữ… việc xét tuyển học bạ sớm còn giúp tăng cơ hội trúng tuyển đúng ngành nghề mong muốn.

Phương thức xét tuyển này đang khẳng định sức hút với thí sinh vì nhiều lý do: Giảm tải áp lực và tăng khả năng trúng tuyển, hình thức xét tuyển đơn giản, thí sinh chủ động trong quá trình xét tuyển, áp dụng cho các thí sinh đã tốt nghiệp ở những năm trước… Vì thế, xét tuyển học bạ đang là phương thức tối ưu được đông đảo thí sinh lựa chọn.

Chủ động về điểm số, kết quả tương đương

Nếu như với cách thức tuyển sinh truyền thống, thí sinh phải vượt qua kỳ thi căng thẳng, tỷ lệ chọi lớn thì với phương thức xét tuyển học bạ, thí sinh được chủ động về điểm số. Cụ thể, thí sinh có thể chọn lựa hình thức xét tuyển nào lợi thế nhất, chủ động bằng những tổ hợp môn là thế mạnh của mình.

ThS Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến chia sẻ: “Với những ngành mình yêu thích và có sức cạnh tranh cao, các em cần chú ý vào các hình thức xét tuyển bằng học bạ để lựa chọn tổ hợp môn, cách thức tính điểm nào có lợi nhất cho mình để đăng ký xét tuyển. Ở Trường ĐH Văn Hiến thí sinh được chủ động lựa chọn hình thức xét tuyển theo điểm trung bình tổ hợp 03 môn thế mạnh đạt 18 điểm hoặc điểm trung bình năm lớp 12 đạt 6.0 điểm là có thể đăng ký xét tuyển vào bất kỳ ngành học mà mình yêu thích. Trường nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt cuối đến ngày 8-7-2023, vì vậy sau kỳ thi tốt nghiệp THPT rất nhiều thí sinh đến trường nộp hồ sơ xét tuyển để được trúng tuyển sớm có điều kiện.

Theo các chuyên gia hướng nghiệp, việc trúng tuyển sớm vào đại học bằng phương thức xét học bạ là sự lựa chọn thông minh, hợp lý. Còn theo Bộ GD-ĐT khẳng định, các phương thức xét tuyển đều có giá trị như nhau. Sinh viên khi trúng tuyển được đảm bảo về chương trình đào tạo, dịch vụ hỗ trợ và giá trị bằng cấp như nhau.

Chính sách hỗ trợ học phí nhân văn

Trường ĐH Văn Hiến là trường đại học duy nhất có chương trình “myU kết nối, sẻ chia cùng phụ huynh và thí sinh” để hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành với những người có ảnh hưởng thu nhập trong tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu như hiện nay.

TS Trần Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐH Văn Hiến cho biết: Năm 2023 có thể nói là một năm với nhiều biến động tác động đến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái và điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động như mất việc làm, giảm thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn hơn.

Thấu hiểu được nỗi lo của phụ huynh thí sinh, năm 2023, Nhà trường tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái myU để có những chính sách hỗ trợ cho phụ huynh thí sinh. Theo đó: Thí sinh khi xét tuyển học bạ vào trường ĐH Văn Hiến và đăng ký tham gia thành viên myU sẽ được hỗ trợ 50% học phí HK1 và 30% học phí HK2, với chính sách này thí sinh sẽ được hỗ trợ học phí đến 11,500,000đ.

Đối với thí sinh có ba hoặc mẹ là công nhân, nhân viên làm việc tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy; con của viên chức làm việc tại các tổ chức, cơ quan, đoàn thể… có thu nhập bị giảm hoặc mất việc làm trong thời gian 6 tháng gần nhất sẽ được hỗ trợ 50% học phí HK1 và 50% học phí HK2. Với chính sách này, tổng số học phí hỗ trợ cho thí sinh có thể lên đến 15.000.000đ (tùy theo từng ngành học), chương trình được áp dụng đến ngày 8-7-2023. Ngoài ra, nhà trường còn hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập trung bình – khá trở lên được vay học phí với lãi suất 0%.

Có thể nói Trường ĐH Văn Hiến là một trong số ít những trường ĐH có quỹ bảo trợ cho sinh viên trong suốt khóa học, do đó sinh viên được thụ hưởng nhiều chương trình học bổng tổng trị giá 30 tỷ đồng. Xem thông tin học bổng tại đây: https://ts.vhu.edu.vn/chinh-sach-hoc-bong.html

Ngoài ra, trường còn có nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên như: Giữ xe miễn phí; Gói dịch vụ all in one miễn phí như in bảng điểm, tặng đồng phục thể dục, nón bảo hiểm, thẻ sinh viên, bảng điểm...

Nỗi lo của phụ huynh khi cho con đi học xa nhà là chỗ ở an toàn, tiết kiệm chi phí. Hiểu được điều đó, Trường ĐH Văn Hiến có nhà trọ hiện đại dành cho sinh viên. Khi trở thành sinh viên Văn Hiến sẽ được ưu tiên sống tại Happy Young House (tham khảo nhà trọ hiện đại tại happyyounghouse.com). Điều đặc biệt hơn cả, nhà trường không tăng học phí toàn khóa học.