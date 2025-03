Vì sao phụ nữ có thai cần thận trọng trong mùa hè?

Những hệ lụy khó ngờ vì nắng nóng đối với mẹ bầu

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể dễ bị mất nước qua mồ hôi. Phụ nữ mang thai có nguy cơ mất nước cao hơn do lượng máu trong cơ thể tăng để nuôi dưỡng thai nhi. Mất nước có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức, chóng mặt, mệt mỏi và thậm chí ngất xỉu. Việc duy trì đủ nước là rất quan trọng trong suốt thai kỳ.

Mất nước hoặc sốc nhiệt có thể làm tăng nguy cơ sinh non hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nhiệt độ quá cao có thể làm tăng nguy cơ sinh non, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai trong ba tháng cuối. Nhiệt độ cao có thể gây căng thẳng cho cơ thể, làm tăng nồng độ cortisol (hormone căng thẳng), từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và kích thích các cơn co thắt tử cung.

Thai phụ có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, đặc biệt là trong những ngày nóng bức. Nếu nhiệt độ cơ thể của phụ nữ mang thai vượt quá mức an toàn (trên 39°C), có thể gây ra những tác động xấu cho thai nhi, bao gồm nguy cơ dị tật bẩm sinh hoặc các vấn đề về phát triển não bộ.

Việc không bổ sung đủ nước có thể gây ra tình trạng dehydratation, dẫn đến sự khô hạn trên da, cũng như làm giảm chất lượng của nước ối. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự bảo vệ và phát triển của thai nhi trong tử cung.

Phụ nữ mang thai nên làm gì trong những ngày hè nóng bức

BS CKI Trần Bích Nhi – trưởng Phòng khám Phụ Sản 315 Bạc Liêu: Mùa hè có thể gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe đối với phụ nữ mang thai, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu biết cách chăm sóc bản thân đúng cách. Uống đủ nước, giữ mát cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh và chú ý đến các dấu hiệu bất thường là những biện pháp quan trọng để bảo vệ mẹ và bé trong mùa hè.

Thai phụ nên uống đủ nước, ít nhất 2,5-3 lít mỗi ngày; Tránh ra ngoài vào những giờ nắng nóng cao điểm (từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều); Mặc quần áo nhẹ nhàng, thoáng mát và chọn các vật liệu vải cotton để thấm hút mồ hôi tốt hơn; Hạn chế hoạt động thể chất nặng và nghỉ ngơi nhiều trong những ngày nắng nóng; Ăn uống đầy đủ, chọn các thực phẩm dễ tiêu hóa và tránh các món ăn có thể gây ra tình trạng mất nước.

Khi nào mẹ bầu cần đến bác sĩ?

Nếu gặp các triệu chứng sau, thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay:

• Sốt cao, tiêu chảy kéo dài, mất nước nghiêm trọng.

• Co thắt tử cung bất thường.

• Chóng mặt, ngất xỉu hoặc khó thở.

• Ngứa ngáy, dịch âm đạo bất thường kèm theo mùi hôi.