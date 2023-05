Viện Dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful hoạt động không giấy phép

12 cụ già đang lưu trú tại Viện Dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful (số 22 Morrison, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị buộc phải chuyển ra ngoài bất chấp sự phản đối của người thân vì lý do hết hợp đồng thuê nhà. Điều đáng nói đây là cơ sở hoạt động chui, không có giấy phép.

Sáng ngày 23-5, đại diện chủ sở hữu căn nhà số 22 Morrison (nơi Viện Dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful chi nhánh Đà Nẵng thuê để hoạt động) đã đến yêu cầu quản lý cơ sở Viện Dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful trả lại nhà và chấm dứt hợp đồng.

Theo đại diện chủ sở hữu căn nhà này, đây là yêu cầu đã được đưa ra từ tháng 4-2023 nhưng vì cảm thấy thương cho các cụ già đang lưu trú tại đây nên không thể chấm dứt hợp đồng ngay mà phải kéo dài đến tận hôm nay. Cũng trong ngày hôm nay, hợp đồng điện của căn nhà sẽ bị cắt.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cơ sở 22 Morrison, Viện Dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful chi nhánh Đà Nẵng không hề để biển hiệu của cơ sở mà chỉ dùng biển hiệu của một village.

Cũng trong sáng nay, nhiều người thân của 12 cụ già đang lưu trú tại cơ sở này tiếp tục đến đây để làm việc với quản lý về việc ngang nhiên thông báo dừng hoạt động trong khi đã thu hàng trăm triệu tiền viện phí của nhiều người.

Theo đó, ngày 18-5, Công ty Cổ phần Y khoa Từ Tâm S-Merciful (chủ cơ sở Viện Dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful chi nhánh Đà Nẵng) ra thông báo tạm dừng hoạt động cơ sở Viện Dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful chi nhánh Đà Nẵng vì lý do khó khăn về tài chính và tái cấu trúc. Tuy nhiên, vào ngày 15 (tức 3 ngày trước khi ra thông báo) cơ sở này vẫn tiếp tục ký hợp đồng với khách hàng mới và thu phí của họ hàng chục triệu đồng.

Vừa ký hợp đồng được vài ngày thì nhận được thông báo đón người nhà về vì cơ sở tạm dừng hoạt động, anh P.M.H. (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bức xúc: “Biết rằng vài ngày nữa là hết hợp đồng thuê nhà và phải đóng cửa mà lại đi ký hợp đồng và thu viện phí của tôi 20 triệu, đây không gọi là lừa đảo thì gọi là gì”.

Còn theo chị Nguyễn Thị Kim Huệ (kế toán cũ của cơ sở này), ban đầu vì cảm thấy dịch vụ ở đây tốt nên đã đưa bố vào đây lưu trú và đóng viện phí 2 tháng. Tuy nhiên chỉ sau 1 tháng, bố chị Huệ lâm bệnh và qua đời nhưng công ty vẫn không trả lại số tiền 1 tháng còn lại mà chị đã nộp.

“Bố tôi mất 6 tháng rồi nhưng công ty vẫn chưa trả lại tiền cho tôi, đến làm việc thì cứ hứa hẹn mãi. Sau đó, nhận thấy cách làm việc của công ty không rõ ràng và không có trách nhiệm với người lao động nên tôi đã quyết định nghỉ, tại thời điểm nghỉ việc đến nay công ty vẫn nợ của tôi 2 tháng lương”, chị Huệ nói.

Ngoài chị Huệ, công ty này còn nợ lương hơn 30 nhân viên, có người bị nợ đến 6 tháng lương. Sáng 23-5, nhiều nhân viên cũ cũng đã có mặt tại đây để tố giác Công ty Cổ phần Y khoa Từ Tâm S-Merciful và đấu tranh để đòi quyền lợi.

Chị Trần Thị Thắng (quản lý cũ của Viện Dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful chi nhánh Đà Nẵng) cho biết, bản thân đã từng đấu tranh để đòi hỏi quyền lợi cho nhân viên cũng như đòi hỏi mô hình chuẩn về dịch vụ dưỡng lão, sau đó bản thân và công ty không có được tiếng nói chung nên chị quyết định nghỉ việc. Thời điểm nghỉ việc, công ty còn nợ chị 4 tháng lương.

Bị nợ lương đến 6 tháng, chị Từ Hoàng Mỹ Vân (nhân viên lễ tân) còn bị đuổi việc vì lý do tiết lộ thông tin mật của công ty. Theo chị Vân, vì nhận thấy hoạt động của cơ sở có nhiều bất cập nên khi tư vấn khách hàng, chị chỉ tư vấn khách đóng viện phí 1 tháng để tránh bất trắc xảy ra. Tuy nhiên, sau đó, chị liền bị quản lý khiển trách vì sao lại tư vấn khách đóng 1 tháng mà không phải nhiều tháng. "Sau nhiều lần giằng co, công ty đã cho tôi nghỉ việc với lý do tiết lộ thông tin mật", chị Vân nói.

Sáng ngày 23-5, người nhà của 12 cụ già đang lưu trú tại Viện Dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful đã cùng nhau viết đơn tố cáo Công ty Cổ phần Y khoa Từ Tâm S-Merciful.

Sở LĐTB-XH TP Đà Nẵng cũng xác định, chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho Viện dưỡng lão Từ Tâm S-Merciful của Công ty Cổ phần Y khoa Từ Tâm S-Merciful.