Viện KSND và công an xin lỗi công khai vì bắt oan 2 vợ chồng ở Đắk Nông

Ngày 21-6, Viện KSND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai đối với vợ chồng ông Lê Trường (59 tuổi) và bà Tôn Nữ Kim Loan (57 tuổi, ngụ thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong).

Đại diện Viện KSND huyện Đắk Glong tổ chức xin lỗi công khai đối với vợ chồng ông Lê Trường

Tại đây, ông Trần Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đắk Glong cho biết, ngày 21-1-2016, ông Vũ Văn Lợi và ông Đinh Hải Đăng (cùng ngụ thôn 1, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong) làm đơn tố cáo ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi đến cơ quan điều tra. Ngày 10-5-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định đều được Viện KSND huyện phê chuẩn.

Vợ chồng ông Lê Trường tại buổi xin lỗi

Ngày 5-6-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk đổi quyết định khởi tố bị can đối với hai người về tội vi phạm quy định về sử dụng đất đai; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và cũng được Viện KSND huyện thống nhất, phê chuẩn.

Sau thời gian điều tra, đến ngày 10-4-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan, do hành vi không cấu thành tội phạm.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đắk Glong xin lỗi vợ chồng ông Lê Trường

Theo Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Đắk Glong, nguyên nhân dẫn đến việc khởi tố và bắt giam sai đối với vợ chồng ông Lê Trường là do các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xem xét, đánh giá đầy đủ, toàn diện sự việc. Những sai phạm và hậu quả của sai phạm do người thi hành công vụ gây ra đối với ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan là tổn thất lớn về danh dự, tinh thần và vật chất cho 2 người và gia đình trong thời gian qua.

Thượng tá Nguyễn Minh Anh, Phó trưởng Công an huyện Đắk Glong xin lỗi vợ chồng ông Lê Trường

Thượng tá Nguyễn Minh Anh, Phó trưởng Công an huyện Đắk Glong cũng trực tiếp xin lỗi đến vợ chồng ông Trường về các hoạt động tố tụng thiếu chính xác gây thiệt hại về vật chất, tinh thần, gây ra nhiều khó khăn cho gia đình ông. Đồng thời mong ông bà chia sẻ những thiếu sót của cơ quan điều tra và phối hợp để giải quyết những vấn đề tiếp theo, để đảm bảo bồi thường thiệt hại cho vợ chồng ông bà.

Là nạn nhân trong vụ oan sai, bà Tôn Nữ Kim Loan cho biết, việc khởi tố, bắt giam sai của cơ quan điều tra huyện Đắk Glong đã gây cho gia đình tổn thất nặng nề. Trong đó, con bà phải bỏ học vì bị sốc tinh thần, việc kinh doanh bị thiệt hại nặng. Do đó, bà Loan đề nghị cơ quan chức năng phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bà theo đúng quy định pháp luật.

MAI CƯỜNG