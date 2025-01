Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Togo

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Bộ trưởng Robert Dussey cùng đoàn đại biểu Togo thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025 (8-2-1975 - 8-2-2025); đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước bạn bè ở châu Phi, trong đó có Togo; sự tin cậy chính trị là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và kiều dân Cộng hòa Togo Robert Dussey, chiều 8-1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, đầu tư, cảng biển, khai khoáng. Đồng thời, đề nghị hai bên trao đổi danh mục hàng hóa có thế mạnh để thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, đặc biệt là gạo, dệt may, da giày, ô tô điện, xe máy điện, máy móc nông nghiệp; đề nghị phía Togo cung cấp thông tin về các cơ hội hợp tác đầu tư ở Togo để doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, triển khai các hoạt động phát triển thị trường.

Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Togo ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào một số cơ chế đa phương quan trọng như Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc; ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác, đóng góp cho các chương trình nghị sự chung của Liên minh châu Phi, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi.

Đồng thời, đề nghị phía Togo ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Bộ trưởng Togo cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã dành thời gian hội đàm với đoàn và bày tỏ ngưỡng mộ phẩm chất kiên cường của nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển kinh tế, vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm gần đây. Đồng thời, khẳng định, Chính phủ và nhân dân Togo luôn sẵn sàng dành sự ủng hộ về chính trị và ngoại giao cho Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Hai bên nhất trí coi nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác trọng tâm, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác song phương và ba bên, góp phần hỗ trợ Togo bảo đảm an ninh lương thực bền vững; nhất trí thúc đẩy đàm phán và ký kết các văn kiện, thỏa thuận nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác song phương. Ngay sau cuộc hội đàm, hai bên cũng đã ký kết bản ghi nhớ về tham vấn chính trị.

Tin liên quan Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và kiều dân nước Cộng hòa Togo

LƯU THỦY