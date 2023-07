Việt Nam sẽ nhập 20 triệu tấn than mỗi năm từ Lào

Sáng nay 21-7, Văn phòng Bộ Công thương thông tin: Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và mỏ Lào Phosay Sayasone đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực than. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa hai nước.

Bản ghi nhớ có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu xuất khẩu 20 triệu tấn than từ Lào sang Việt Nam mỗi năm tùy theo điều kiện thực tế của thị trường và nhu cầu mỗi bên; thúc đẩy hợp tác đầu tư trong hoạt động khai thác, chế biến, xuất khẩu than; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực trong lĩnh vực khai thác - chế biến than.

Bản ghi nhớ cũng sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại than giữa các doanh nghiệp hai nước.

Bản ghi nhớ có thời hạn hiệu lực trong 5 năm.