Việt Nam thuộc vùng nhiễm virus viêm gan cao nhất thế giới

Ngày 28-7, Hội Gan mật Việt Nam, Phân hội Phẫu thuật Gan mật tụy Việt Nam, Liên chi hội Gan mật TPHCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp tổ chức hội thảo thường niên, kỷ niệm ngày viêm gan thế giới và chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Theo các chuyên gia, hai nguyên nhân chính gây nhiều ung thư gan ở Việt Nam là do tỷ lệ cao viêm gan virus và tiêu thụ nhiều rượu bia. Đây là thách thức to lớn đối với nền y tế và chuyên ngành gan mật của nước ta. Trong nhiều năm qua, Hội Gan mật Việt Nam và Phân hội Phẫu thuật Gan mật tụy Việt Nam đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động ý nghĩa và thiết thực, giúp nâng cao nhận thức về việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý do virus viêm gan và ung thư gan nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Thiếu tướng, GS-TS-BS Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam tại hội nghị

Thiếu tướng, GS-TS-BS Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam cho biết, hội thảo có 11 phiên khoa học với 65 báo cáo đặc sắc, phong phú và hấp dẫn về nội khoa, ngoại khoa, hồi sức, ghép tạng, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp ít xâm lấn cùng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo... của gần 30 trung tâm, đơn vị y tế lớn và có nhiều giáo sư, chuyên gia quốc tế trình bày. Đây là diễn đàn uy tín và chất lượng, giúp thầy thuốc cập nhật các tiến bộ mới về viêm gan, xơ gan và ung thư gan ở nước ta, cùng học tập và chia sẻ những kinh nghiệm hay để chung tay hợp tác hỗ trợ điều trị tốt hơn về đa mô thức trong việc phòng trị bệnh.

TS-BS-CK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định tầm quan trọng của các phiên khoa học và đề xuất cập nhật, bổ sung nội dung về dinh dưỡng cho người bệnh xơ gan, ung thư gan; tăng cường truyền thông, kết hợp với Bộ Y tế tổ chức các chương trình lớn, mang tầm quốc gia nhằm truyền tải, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng về các bệnh lý của gan. Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn những nhà khoa học, chuyên gia y tế trong hội cần định hình cho điều trị và đưa ra được những hướng dẫn, phác đồ điều trị cho toàn quốc với sự hỗ trợ, đồng hành từ Bộ Y tế.

Tin liên quan Ghép thành công tim, gan và thận từ người chết não

GIAO LINH