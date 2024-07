Vietcombank nhận 2 giải thưởng lớn của The Asian Banker

Vừa qua tại Hà Nội, Tạp chí The Asian Banker đã vinh danh Vietcombank với 2 giải thưởng “Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” (Best Credit Card) với sản phẩm thẻ Vietcombank Visa Infinite và “Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý Tài sản tốt nhất Việt Nam” (Best Wealth Management Bank) trong khuôn khổ Lễ trao giải “The Retail Finance and Technology Innovation Vietnam Awards 2024” (Giải thưởng về Tài chính Bán lẻ và Sáng kiến Công nghệ Việt Nam 2024).