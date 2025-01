Vietcombank vững thế dẫn đầu, bứt phá với dấu ấn xanh

Kết thúc năm 2024, đối diện với nhiều thách thức của nền kinh tế vĩ mô và toàn ngành, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục tăng trưởng cao về quy mô, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh đúng định hướng, chất lượng được kiểm soát, hiệu quả gia tăng; tích cực đóng góp cho sự phục hồi, phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc hội nghị

Giữ vững vị thế dẫn đầu ngành ngân hàng

Vietcombank tiếp tục là ngân hàng thương mại dẫn đầu Việt Nam về năng lực tài chính, chất lượng và hiệu quả hoạt động, quy mô vốn hóa và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN VN (thứ 4 từ trái sang) trao cờ Thi đua của NHNN và Bằng khen Thống đốc cho 04 đơn vị của Vietcombank

Đến 31-12-2024, tổng tài sản Vietcombank lần đầu vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với mức thực hiện cuối năm 2023. Tổng tài sản tăng trưởng tập trung vào hoạt động cấp tín dụng cho nền kinh tế và hoạt động điều tiết nguồn vốn hiệu quả trên thị trường liên ngân hàng. Huy động vốn từ thị trường I đạt 1,53 triệu tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2023, hoàn thành 100% kế hoạch.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, tăng gần 14%. Tín dụng bán buôn và bán lẻ đều tăng trưởng tốt, lần lượt hơn 15% và 12% so với năm 2023. Tăng trưởng tín dụng luôn đi đôi với công tác kiểm soát chất lượng tín dụng đảm bảo thực hiện theo đúng phương châm tăng trưởng an toàn, bền vững và hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97%, tốt hơn mặt bằng chung và trong mức trần kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Đại hội đồng cổ đông. Thu nợ ngoại bảng tăng 79% so với năm 2023.

Nhờ thực hiện các giải pháp căn cơ tăng thu nhập và tiết giảm chi phí, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng số 1 về quy mô lợi nhuận với cơ cấu nguồn thu đa dạng. Lợi nhuận trước thuế cao nhất ngành ngân hàng và hoàn thành kế hoạch do NHNN giao.

Các chỉ số sinh lời NIM, ROA, ROE đạt ở mức cao, lần lượt là 3,04%; 1,7%; 18,5%. Doanh số thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại tăng 20% so với năm 2023, hoàn thành 108% kế hoạch; thị phần đạt 19,82%, cao nhất toàn ngành. Doanh số thanh toán và sử dụng thẻ tăng trưởng mạnh 58% so với năm 2023, hoàn thành 140% kế hoạch.

Công tác phát triển khách hàng mới đạt kết quả đáng ghi nhận, số lượng khách hàng mới tăng trưởng 2 con số so với năm 2023. Phát triển khách hàng VCB Digibiz mới tăng 50%; khách hàng Priority mới tăng 48%....

Đại diện Vietcombank, ông Lê Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành nhận Bằng khen của Tổng Cục Thuế

Ngày 17-10-2024, Vietcombank chính thức nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam (CB) theo phương án được Chính phủ phê duyệt, khẳng định vai trò đối với việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc tái cơ cấu các TCTD.

Với vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường, ngày 30-11-2024, Vietcombank đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại, nâng vốn điều lệ lên mức 83.600 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống TCTD, khẳng định vai trò “sếu đầu đàn” trong ngành tài chính ngân hàng theo định hướng của Đảng, Chính phủ.

Dấu ấn ngân hàng Xanh - Số

Trong một năm tình hình kinh tế nhiều biến động và cầu tín dụng còn yếu, Vietcombank đã có những bước tiến lớn về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Thực hiện định hướng của Chính phủ và NHNN về phát triển bền vững, Vietcombank đã tổ chức triển khai các giải pháp tại Đề án Ngân hàng xanh như là một cấu phần trọng yếu của Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ban lãnh đạo Vietcombank trao biểu trưng và tặng hoa vinh danh cho đại diện 03 Đơn vị đặc biệt xuất sắc trong năm 2024: Chi nhánh Sở Giao dịch (thứ 4 từ trái sang), Chi nhánh Thành Công (thứ 3 từ trái sang) và Chi nhánh Nam Sài Gòn (thứ 2 từ trái sang)

Năm 2024, Vietcombank phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh để tài trợ các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích về môi trường. Sự kiện đánh dấu một NHTM đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu xanh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, được đánh giá cao với xếp hạng Medium Green (mức thứ 2/6 bậc theo Khung đánh giá Shade of Green của S&P Global).

Ngân hàng cũng là đầu mối thu xếp vốn cho hàng loạt các dự án trọng điểm quốc gia như Chuỗi dự án khí Lô B giữa PVN và EVN, Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc “Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1”; Dự án Mở rộng đoạn TPHCM - Long Thành thuộc Dự án đường bộ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây…

Tổng dư nợ tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên tăng 10% so với cuối năm 2023, chiếm 40% tổng quy mô tín dụng. Trong đó, tín dụng xanh đạt gần 48.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2023.

Hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số, ngân hàng tích cực tham gia triển khai Đề án 06, chính sách xác thực điện tử của Bộ Công an. Vietcombank là ngân hàng duy nhất cung cấp đầy đủ phương thức xác thực sinh trắc học (qua CCCD gắn chip và ứng dụng VNeID) ngay từ ngày đầu triển khai (1-7-2024). Đến nay, đã có hơn 10 triệu khách hàng Vietcombank thực hiện xác thực sinh trắc học, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của NHNN về giao dịch ngân hàng điện tử.

Năm qua, ngân hàng đã ra mắt phiên bản VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân, ghi nhận hơn 11 triệu khách hàng chuyển đổi thành công. Trong đó có phiên bản Digibank “An Vui” dành cho người cao tuổi với gần 78 nghìn khách hàng người cao tuổi đã tải ứng dụng và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tháng 11-2024, Vietcombank golive thành công Hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ mới phục vụ ngân hàng lõi - Core Banking giai đoạn 2024-2028. Đây là dự án có tính chất đặc biệt quan trọng; tăng hiệu năng và khả năng đáp ứng của hệ thống Core Banking; đảm bảo dịch vụ hoạt động an toàn, ổn định và liên tục 24/7, từ đó đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số cũng như việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới của Vietcombank trong giai đoạn từ 2024-2028.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị chi phí tối ưu, Vietcombank có nguồn lực bền vững để thực hiện nhiều chương trình, chính sách giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ và NHNN; giúp các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Trong năm 2024, Vietcombank đã thực hiện 26 chương trình ưu đãi lãi suất cho vay với mức giảm từ 2%/năm đến 5%/năm tùy kỳ hạn. Hết năm 2024, ước tính có hơn 110.000 khách hàng được giảm lãi suất với quy mô dư nợ khoảng 900.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng dư nợ, tổng tiền lãi giảm ước khoảng hơn 6.000 tỷ đồng. Cuối năm 2024, Vietcombank đã cam kết 861 tỷ đồng và thực hiện được 571 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội tại nhiều địa phương. Vietcombank cũng đứng đầu ngành ngân hàng và là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước với mức đóng thuế trên 12.000 tỷ đồng.

Tín nhiệm cao từ các tổ chức uy tín quốc tế

Với những thành tựu nổi bật trong năm 2024, Vietcombank đã nhận được sự ghi nhận tích cực từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế và trong nước. Ngân hàng nhận được 04/04 hạng mục trao giải của Ban tổ chức giải thưởng danh giá HRAA; lần thứ 9 liên tiếp được Anphabe công nhận là Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam; Ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam hai năm liên tiếp theo Brand Finance; Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam lần thứ 7 liên tiếp theo The Asian Banker; 12 năm liên tiếp đứng trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam theo Forbes;...

Đáng chú ý, Vietcombank liên tục là nhóm ngân hàng dẫn đầu về thực hành ESG tại Việt Nam và nằm trong Top 20 doanh nghiệp niêm yết có chỉ số Phát triển bền vững tốt nhất thị trường (VNSI) năm 2024.

Năm 2025, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành ngân hàng năm 2025, quán triệt phương châm hành động: “Đổi mới, Hiệu quả, Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm – Kỷ cương – Kết nối - Sáng tạo”, Vietcombank phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025 và Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Vietcombank giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu hoạt động theo hướng chất lượng, bền vững, Vietcombank sẽ xây dựng và phát triển hệ sinh thái, đẩy mạnh kết nối; tăng cường củng cố các năng lực nền tảng về dữ liệu và công nghệ, chuyển đổi số, tối ưu hóa vận hành và quản trị theo thông lệ tốt nhất… tạo tiền đề vững chắc cho việc hiện thực hóa các mục tiêu 2030 đã được xác định.

Phát huy truyền thống lịch sử trên 60 năm của một đơn vị anh hùng, với những nền tảng vững chắc đã được tạo lập, Vietcombank đang tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, hòa cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

HUYỀN LÊ