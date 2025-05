VietinBank tinh gọn mạng lưới, đẩy mạnh giao dịch thông minh

VietinBank thực hiện tinh gọn mạng lưới, thay thế bằng nền tảng số với mục tiêu tối ưu trải nghiệm của khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Kết thúc quý 1-2025, VietinBank đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực với tổng tài sản đạt 2.470.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt 1.800.000 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cuối năm 2024, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn Ngành Ngân hàng. Tiền gửi khách hàng đạt 1.621.000 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn CASA của VietinBank đạt 395.000 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Tỷ trọng CASA/tổng nguồn vốn huy động đạt mức 24,4%. Đặc biệt, VietinBank không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng và quản trị chi phí hoạt động, ưu tiên cho các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, chuyển đổi số và các dự án trọng điểm.

Cũng trong thời gian này, VietinBank đã kick-off triển khai thêm 35 sáng kiến chuyển đổi số mới. Trước đó, năm 2024, VietinBank đã triển khai 45 sáng kiến nền tảng. Điều này tiếp tục khẳng định VietinBank bước vào giai đoạn tăng tốc cho hành trình chuyển đổi số toàn diện, với trọng tâm tiếp tục số hóa sâu rộng sản phẩm dịch vụ, tái thiết kế quy trình kinh doanh, tăng cường khai thác sức mạnh dữ liệu, ứng dụng AI và Big Data nhằm cá nhân hóa sản phẩm, thúc đẩy bán thêm, bán chéo; đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cùng với đó, VietinBank đã thành lập Khối Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong khai thác công nghệ tiên tiến, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Có thể thấy, VietinBank đang đón đầu những định hướng phát triển của đất nước như chuyển đổi số, phát triển bền vững, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động. Đặc biệt, VietinBank đã chủ động nghiên cứu, thực hiện cắt giảm mạng lưới giao dịch. Theo kế hoạch, Ngân hàng sẽ cắt giảm hàng trăm điểm giao dịch trên cả nước; đồng thời tập trung phát triển các nền tảng số hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa vận hành. Việc tinh gọn này không chỉ hướng tới việc tăng cường hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí mà còn là một phần không thể thiếu trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của VietinBank trong thời gian tới.

Từng bước đi trong hành trình chuyển đổi số đang cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ của VietinBank, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, đa năng và hiệu quả hàng đầu Việt Nam và khu vực. Dựa trên nền tảng nội lực vững chắc và chiến lược phát triển bài bản, VietinBank kỳ vọng tạo ra sự đột phá vượt bậc trong ngành ngân hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, đồng thời mang lại lợi ích tối đa và giá trị bền vững cho cổ đông.

NHỊ NGUYỄN