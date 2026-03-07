Vinaconex thông báo 2 phó tổng giám đốc bị bắt

Theo văn bản thông báo, Vinaconex đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với 2 lãnh đạo cấp cao, gồm: ông Nguyễn Hữu Tới, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT Vinaconex và ông Dương Văn Mậu, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.
Hai lãnh đạo Vinaconex bị bắt để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.
Trước đó, ngày 13-2, Vinaconex đã thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao nhất. HĐQT của doanh nghiệp này thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, đồng thời giao vị trí này cho ông Trần Đình Tuấn.