Con dâu đánh tráo 280 chỉ vàng thật của nhà chồng thành vàng giả

Ngày 5-3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Thị Cẩm Thi (34 tuổi, ngụ thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, năm 2012, Thi về làm dâu nhà bà B.T.M. ở thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian sinh sống tại nhà chồng, Thi phát hiện ba mẹ chồng cất vàng trong tủ nên có ý định trộm cắp. Từ giữa tháng 1-2017 đến tháng 12-2020, Thi đã trộm vàng 11 lần. Trước mỗi lần trộm, Thi mua vàng giả đúng kiểu dáng vàng thật để đánh tráo, nhằm tránh bị phát hiện.

Đến năm 2021, bà M. mua két sắt về cất giữ toàn bộ nhẫn, vòng đeo tay gồm 321,5 chỉ vàng 9999 nên Thi không trộm được nữa.

Ngày 18-1-2026, vợ chồng bà M. lấy 5 chiếc nhẫn và 2 vòng đeo tay đưa đến một tiệm vàng ở xã Đồng Xuân nhờ đánh bóng để tặng cho con trong lễ thành hôn. Khi kiểm tra, chủ tiệm vàng cho biết số vàng này đều là vàng giả. Vợ chồng bà M. đã mang toàn bộ vàng trong két sắt đi kiểm tra, sau đó phát hiện tổng số vàng dành dụm cùng vàng của con gái gửi giữ chỉ có 41,5 chỉ vàng thật, 280 chỉ còn lại đều là vàng giả.

Đối tượng Hồ Thị Cẩm Thi tại cơ quan công an

Ngày 26-1-2026, vợ chồng bà M. đến Công an xã Đồng Xuân trình báo vụ việc. Vào cuộc xác minh, Công an xã Đồng Xuân và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nghi can trộm vàng chính là Hồ Thị Cẩm Thi, nên triệu tập đấu tranh truy xét. Thi khai nhận đã trộm 280 chỉ vàng 9999 đem bán nhiều nơi để trả nợ, tiêu xài.

Ngoài việc trộm vàng, trong tháng 9-2024, Thi còn trộm của ba mẹ chồng 29,5 triệu đồng. Đến cuối năm 2024, vợ chồng Thi chia tay và được tòa án giải quyết ly hôn vào tháng 9-2025.

MAI CƯỜNG