An Giang: Bắt vụ sản xuất, vận chuyển phân bón trái phép số lượng lớn

Chiều 7-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam với số lượng lớn.

Lực lượng công an làm việc với Cao Thị Thu Hồng

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 6-3, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang) phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Châu Phú kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Hồng 1, địa chỉ số 615, tổ 24, ấp Chánh Hưng, xã Châu Phú, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Cao Thị Thu Hồng (sinh năm 1982, cư trú xã Châu Phú) đang điều hành, chỉ đạo Nguyễn Văn Khả (sinh năm 1994) và Tô Văn Ưa (sinh năm 1995, cùng cư trú xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) bốc vác phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng lên xe ô tô tải để giao cho khách theo đơn đặt hàng. Lợi dụng đêm tối, một số đối tượng đã bỏ trốn.

Lực lượng chức năng lấy mẫu giám định

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện thu giữ 91 bao phân bón đã phối trộn, tổng khối lượng 4.550kg; 193 bao phân chưa phối trộn, tổng trọng lượng 9.650kg; 1 xe ô tô tải cùng nhiều tang vật liên quan.

Kiểm tra nhanh 2 địa điểm thuộc cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Hồng 1 (tại xã Thạnh Mỹ Tây và xã Châu Phú), tổ công tác tiếp tục phát hiện, thu giữ 82 bao phân bón đã phối trộn, tổng khối lượng 4.100kg; 176 bao phân bón chưa phối trộn, tổng khối lượng 8.800kg, 2 xe ô tô tải, cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ

Qua làm việc ban đầu xác định, Cao Thị Thu Hồng cùng chồng đã tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, mua bán phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay.

Tổ công tác phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu mẫu giám định và lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

NAM KHÔI