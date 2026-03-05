Thi hành dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện, nhất là án tín dụng, ngân hàng

Trong buổi làm việc với Thi hành án dân sự TPHCM, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện, đặc biệt là các vụ liên quan tín dụng, ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Tư pháp với Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vào chiều 5-3. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, THADS TPHCM.

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với Thi hành án Dân sự TPHCM. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa cho biết, sau khi sáp nhập, khối lượng công việc và tiền phải thi hành của THADS TPHCM chiếm tỷ trọng rất lớn trong cả nước: về việc chiếm 17%, về tiền chiếm 40,6%.

Về việc: Tổng số phải giải quyết là 150.693 việc, tăng 31.380 việc (tăng 26,3%). Trong số các việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 31.104 việc, tăng 3.418 việc (tăng 12,35%), đạt tỷ lệ 36,09%, vượt 0,96% so với chỉ tiêu được giao.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Về tiền: Tổng số phải giải quyết là hơn 251.171 tỷ đồng, tăng khoảng 61.611 tỷ đồng (tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2025). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong hơn 27.070 tỷ đồng, tăng khoảng 8.327 tỷ đồng (tăng 44,43%), đạt tỷ lệ 22,68%.

Đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tổng số phải giải quyết là 765 việc, tương ứng khoảng 98.746 tỷ đồng.

Thi hành án Dân sự TPHCM thông tin về Trung tâm điều hành thông minh. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Dấu ấn nổi bật là việc xây dựng và vận hành phần mềm thanh toán tiền thi hành án. Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, chỉ với một lệnh duy nhất, hệ thống đã thực hiện chuyển hơn 1.000 tỷ đồng, bảo đảm chính xác, an toàn, công khai, minh bạch và không phát sinh thắc mắc, khiếu nại.

Bên cạnh đó, việc áp dụng thông báo thi hành án qua VNeID và biên lai điện tử đã góp phần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Đến nay, THADS TPHCM đã phát hành hơn 88.988 biên lai điện tử, tương ứng số tiền thi hành án đã thu hơn 12.354 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, sau khi sáp nhập, khối lượng công việc của hệ thống thi hành án dân sự ngày càng lớn, đòi hỏi phải tiếp tục củng cố đội ngũ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đồng thời quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, điều hành.

Bộ trưởng ghi nhận thời gian qua, THADS TPHCM đã nỗ lực vượt qua những khó khăn ban đầu, nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh kết luận buổi làm việc. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Theo Bộ trưởng, THADS TPHCM cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57.

Bộ trưởng yêu cầu tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.

CẨM NƯƠNG