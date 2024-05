VinFast VF 5 Plus: “Món hời” cho người trẻ mua xe lần đầu

Thiết kế VF 5 Plus được đánh giá cao bởi sự phá cách

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng sử dụng ô tô của người Việt đã có sự chuyển dịch rõ rệt từ sedan, hatchback sang dòng xe đô thị SUV. Điều này đã thể hiện rõ ở tất cả phân khúc, thậm chí không ít thương hiệu buộc phải khai tử sản phẩm do doanh số suy giảm trầm trọng.

Trong nhóm xe hạng A, những cái tên quen thuộc như Kia Morning hay Hyundai Grand i10 có doanh số giảm đến 70% trong 3 năm gần đây. Thay thế lượng nhu cầu này là phân khúc mới A-SUV, trong đó VinFast VF5 Plus nổi lên là một lựa chọn ưu tiên.

Thiết kế đậm chất riêng, ngập tràn công nghệ

VinFast VF5 Plus được xem như một mẫu xe thể hiện được chất riêng của chủ nhân thông qua 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất đơn sắc lẫn đa sắc, mang đến tính cá nhân hóa cao cũng như tạo sự phá cách độc đáo. Với sự đa dạng về sắc màu, VF5 Plus phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng, từ những người thích sự đơn giản đến những ai có nhu cầu thể hiện cá tính riêng của bản thân.

VF5 Plus vượt trội bởi được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ

Thiết kế VF5 Plus được nhiều người dùng đánh giá cao bởi sự phá cách, dễ dàng tạo điểm nhấn khi di chuyển trên đường. Phần đầu gây chú ý bởi cụm đèn pha cỡ lớn đặt ẩn trong hốc gió cùng thanh chrome tạo hình cánh chim đặc trưng của thương hiệu VinFast.

Mẫu xe này được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 17 inch, lớn nhất trong phân khúc SUV hạng A. Tạo hình phần đuôi cho cơ bắp, hiện đại nhờ dời toàn bộ cụm đèn xuống phía dưới cũng như cản xe được sơn màu đen mờ.

VinFast VF 5 Plus sở hữu kích thước tổng thể 3.967 x 1.723 x 1.578mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.514mm. Những thông số này vượt trội hơn các mẫu xe hạng A truyền thống nhưng đồng thời vẫn đủ gọn gàng để di chuyển linh hoạt trong phố.

Khoang lái của VF5 Plus hướng đến sự tối giản nhưng vẫn toát lên nét hiện đại với cần số dạng núm xoay, vô lăng D-Cut, màn hình giải trí trung tâm 8 inch… Tuy nhỏ gọn, VF 5 Plus vẫn đảm bảo không gian bên trong rộng rãi ở tất cả vị trí ngồi lẫn khoang hành lý phía sau với dung tích tối đa lên đến 900 lít khi gập hàng ghế phía sau.

Không chỉ gây ấn tượng về thiết kế, VinFast VF5 Plus còn là một mẫu xe tràn ngập công nghệ với hàng loạt tính năng như: Hỏi đáp trợ lý ảo, định vị vị trí xe từ xa, trợ lý ảo, VinFast VF5 Plus “Món hời” cho người trẻ mua xe lần đầu gọi cứu hộ tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép… Đây được xem là một trong những điểm nhấn khiến nhiều người trẻ quyết định xuống tiền mua xe.

An toàn là điều mà bất kỳ sản phẩm nào hướng đến người dùng đều theo đuổi và VinFast VF5 Plus không phải ngoại lệ. Mẫu SUV hạng A này sở hữu 6 túi khí - nhiều nhất trong phân khúc, 6 tính năng hỗ trợ lái nâng cao như giám sát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau…

Chi phí sử dụng hấp dẫn

Bên cạnh số tiền bỏ ra ban đầu, chi phí “nuôi” xe hàng tháng cũng ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mẫu xe nào sẽ được chọn lựa. Đây cũng là điểm cộng lớn để thuyết phục khách hàng với VF5 Plus - mẫu xe đã nhận được 2 giải thưởng xe của năm 2024, bao gồm “Xe hiệu quả kinh tế tốt nhất” và “Nhất phân khúc dưới 500 triệu”.

Chi phí vận hành, bảo dưỡng của VF5 Plus ở mức "rẻ không tưởng"

Tính hiệu quả kinh tế khi sử dụng xe điện dễ dàng được nhìn ra thông qua bài toán so sánh số tiền phải chi cho mỗi km di chuyển giữa VinFast VF5 Plus và mẫu xe xăng cùng phân khúc. Đối với VF 5 Plus, chi phí sử dụng tương đương hơn 900 đồng/km nếu thuê pin (gói 1,6 triệu đồng/tháng cho 3.000km di chuyển). Trong khi đó con số này trên xe xăng lên đến 1.700- 1.850 đồng/km. Nếu mỗi tháng cùng di chuyển quãng đường 3.000km, người dùng VF 5 Plus sẽ tiết kiệm được gần 2,6 triệu đồng/tháng so với người dùng xe xăng cùng phân khúc.

Mới đây, VinFast cũng vừa tung ra thêm gói thuê pin mới cho VF5 Plus chỉ 1,2 triệu đồng dành cho khách hàng di chuyển dưới 1.500 km/tháng. Đây được xem là lựa chọn tiết kiệm cho những người có nhu cầu di chuyển không quá cao.

Ngoài yếu tố vận hành, bảo dưỡng cũng là một yếu tố không thể bỏ qua khi nhắc đến việc “nuôi” ô tô. Đối với thị trường có điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, khả năng hỏng hóc các chi tiết trên xe càng dễ xảy ra, vì thế chi phí bảo dưỡng được rất nhiều người quan tâm.

Bất kỳ người dùng nào cũng hiểu phân khúc hạng A là phân khúc có mức bảo dưỡng thấp nhất, tuy nhiên đối với xe điện thì chi phí còn thấp hơn đáng kể. Nếu như xe xăng cần được bảo dưỡng mỗi 5.000km thì chủ xe VinFast VF5 Plus cần phải chạy đến 12.000km để đạt mốc bảo dưỡng. Chi phí cho lần bảo dưỡng đầu tiên của VF5 Plus chưa đến 1 triệu đồng, trong khi đối với các mẫu xe xăng thì con số này không dưới 2 triệu đồng.

Với hàng loạt những điểm mạnh kể trên, VinFast VF5 Plus là lựa chọn hoàn toàn phù hợp với những ai đang tìm kiếm một chiếc xe vừa thời trang, vừa công nghệ cũng như chi phí sử dụng hấp dẫn. Có thể nói đơn giản, sở hữu VF5 Plus như một món hời khi “mua 1 được đến 3, 4”. Nếu xét trong cùng tầm giá, người tiêu dùng tại Việt Nam gần như không thể tìm được một mẫu xe nào khác hội tụ đủ các yếu tố kể trên.

ĐỨC HOÀNG