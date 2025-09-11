Vĩnh Long: Sạt lở đe dọa nhà dân và trường học tại xã Tân Long Hội

Chiều 11-9, trên tuyến đê bao sông Măng (đoạn qua ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương.

Vị trí sạt lở năm trước tại Tân Long Hội. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận, có 3 đoạn đê bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 30m. Vụ sạt lở làm ngập 15 căn nhà, tràn vào 8 ao nuôi cá và khoảng 5ha vườn cây ăn trái. Hiện chưa thống kê thiệt hại.

Đáng lo ngại, mực nước triều cường đang lên cao, nguy cơ gây ngập sâu hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến Trường Tiểu học Tân Long Hội – nơi có hàng trăm học sinh theo học.

Nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất. Ảnh: NDCC

Ông Phạm Phương Nam, Chủ tịch UBND xã Tân Long Hội cho biết, tại khu vực này đang xuất hiện thêm 2 vết nứt mới, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp trong thời gian tới. “Nếu không có giải pháp căn cơ, tình hình sẽ rất nguy hiểm cho đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp cũng như an toàn của giáo viên, học sinh tại địa phương”, ông Phạm Phương Nam nhấn mạnh.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Tân Long Hội đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân tham gia xử lý sự cố.

Sở NN-MT tỉnh cũng đã cử lực lượng, phối hợp cùng đơn vị thi công xuống hiện trường để hỗ trợ.

Trước tình hình cấp bách, UBND xã Tân Long Hội đã kiến nghị cho phép khai thác khoảng 50m³ đất tại bãi bồi phía bờ xã Trung Hiệp để vận chuyển sang gia cố khẩn cấp đoạn đê bao bị sạt lở. Đồng thời, địa phương đề xuất tỉnh hỗ trợ thêm phương tiện cơ giới, nhân lực và kinh phí để xử lý dứt điểm, bảo vệ an toàn cho khu dân cư, sản xuất nông nghiệp và trường học trong vùng.

TÍN HUY