Vĩnh Long: Doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần chủ động ứng phó

Trước việc Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo trong vòng 60 ngày, ngày 7-9, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long có công văn gửi đến các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn, nhằm giúp họ chủ động kế hoạch sản xuất và kinh doanh phù hợp.

Sở cũng khuyến khích thương nhân tích cực thu mua, tạm trữ lúa nhằm hỗ trợ nông dân

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, kể từ ngày 1-9-2025, Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo xay xát thường và gạo xay xát kỹ (không bao gồm một số giống gạo đặc sản ít phổ biến tại địa phương). Đây là thị trường quan trọng với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của ĐBSCL, trong đó có Vĩnh Long.

Trước tình hình trên, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đề nghị các doanh nghiệp giữ bình tĩnh, thận trọng trong mọi tình huống; tránh tâm lý nóng vội, chủ quan hoặc thờ ơ trước những biến động chính sách thương mại quốc tế.

Bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cần chủ động tìm kiếm và khai thác các thị trường tiềm năng mới nhằm phân tán rủi ro và tăng khả năng thích ứng.

Sở cũng khuyến khích thương nhân tích cực thu mua, tạm trữ lúa nhằm hỗ trợ nông dân, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long để được hỗ trợ.

TÍN HUY