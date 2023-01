VNG đầu tư phát triển CloudVerse, nền tảng quản lý multicloud toàn cầu

CloudVerse, nền tảng quản lý dịch vụ đa đám mây (Multicloud Management Platform) cung cấp một nền tảng quản lý nguồn lực tập trung, đồng thời đưa ra các đề xuất về tuân thủ bảo mật và tối ưu hoá chi phí. Là một trong những nền tảng quản lý đa đám mây đầu tiên được phát triển tại Việt Nam, các thuật toán về học máy (machine learning) của Cloudverse có thể giải quyết những vấn đề cấp thiết nói trên cho doanh nghiệp.

CloudVerse hiện đã tích hợp với 7 “ông lớn” trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đám mây: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud và Digital Ocean. Dự kiến trong năm 2023, CloudVerse sẽ tích hợp thêm với nhiều đơn vị dịch vụ đám mây khác, trong đó có VNG Cloud.

CloudVerse hiện đã hỗ trợ các dịch vụ IaaS (Infrastructure as a Service – Dịch vụ cơ sở hạ tầng) và PaaS (Platform as a Service – Dịch vụ nền tảng) cung cấp bởi 7 nhà cung cấp dịch vụ kể trên và sẽ sớm tích hợp dịch vụ SaaS (Software as a Service – Dịch vụ phần mềm).