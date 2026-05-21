VPBank giới thiệu đặc quyền Family Banking dành riêng cho khách hàng Private

Family Banking của VPBank Private được xây dựng như một hệ sinh thái đặc quyền đồng bộ, nơi các giải pháp tài chính và đặc quyền phong cách sống cao cấp được kết nối liền mạch, mang đến trải nghiệm xứng tầm cho từng thành viên trong gia đình – từ thế hệ tạo dựng tài sản đến thế hệ kế thừa tương lai.

VPBank Family Banking - Tôn vinh vị thế gia đình tinh hoa

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt dịch vụ Family Banking dành cho khách hàng Private, với thông điệp “Tôn vinh vị thế gia đình tinh hoa”, mang tới hành trình trải nghiệm đặc quyền tài chính và phong cách sống trọn vẹn với các giải pháp quản trị tài chính gia đình toàn diện.

Hệ sinh thái đặc quyền tinh hoa – Cá nhân hóa cho từng thành viên trong gia đình

Điểm khác biệt của VPBank Private Family Banking nằm ở cách các đặc quyền được thiết kế như một hành trình trải nghiệm xuyên suốt cho toàn bộ thành viên trong gia đình. Thay vì yêu cầu số dư riêng lẻ, VPBank áp dụng cách tiếp cận dựa trên tổng tài sản của gia đình, từ đó mở rộng quyền tiếp cận đặc quyền cao cấp nhất cho mọi thành viên. Điển hình như đối với phân hạng Heritage Family (áp dụng cho gia đình có tổng tài sản từ 100 tỷ trở lên), các thành viên trong gia đình sẽ được định danh ở phân hạng hội viên cao nhất Official-Private và tận hưởng trọn bộ đặc quyền của giới tinh hoa.

Mỗi thành viên trong gia đình được miễn phí 1 tài khoản số đẹp lên tới 55 triệu đồng, thể hiện dấu ấn cá nhân và vị thế gia đình ngay từ những chi tiết nhỏ nhất. Bên cạnh đó, chính sách cộng thêm đến 0,4%/năm lãi suất khi gửi tiết kiệm cùng ưu đãi miễn phí chuyển tiền quốc tế trong cùng Family ID mang đến giải pháp tài chính linh hoạt và tối ưu cho các gia đình có nhu cầu kết nối tài chính xuyên biên giới.

VPBank Private đặc biệt chú trọng đến các đặc quyền phong cách sống – yếu tố ngày càng được giới tinh hoa coi trọng như một phần thiết yếu của quản trị tài sản. Gia đình hội viên Family Banking sẽ được sử dụng phòng chờ không giới hạn tại các sân bay trên toàn quốc, mang đến sự thuận tiện, riêng tư và thoải mái trong mọi hành trình di chuyển.

Không chỉ vậy, các Family ID khi duy trì đủ số dư cũng sẽ nhận được đặc quyền từ chương trình Phong vị thượng lưu, mở ra cánh cửa trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và nghệ thuật ở đẳng cấp cao nhất.

Nền tảng bền vững cho giá trị trường tồn

Family Banking được định vị là giải pháp quản trị tài chính gia đình toàn diện, hướng đến mục tiêu đồng hành lâu dài cùng các gia đình tinh hoa trên hành trình bảo toàn và phát triển tài sản qua nhiều thế hệ.

Một lợi ích nổi bật khác của Family Banking là khả năng tạo sự đồng nhất trải nghiệm Private cho các thành viên, bao gồm cả những thành viên trẻ hoặc thế hệ kế tiếp chưa đạt ngưỡng tài sản cá nhân. Việc này cũng giúp các thế hệ trong gia đình cùng tiếp cận sớm với tư duy quản trị tài chính bài bản, hình thành nên tảng vững chắc cho hành trình kế thừa tài sản trong tương lai.

Family Banking cũng đóng vai trò như một điểm chạm gắn kết gia đình

Song song đó, Family Banking cũng đóng vai trò như một điểm chạm gắn kết gia đình, nơi các thành viên có cùng một mục tiêu tài chính, cùng đồng hành trong những cột mốc quan trọng và cùng xây dựng các giá trị bền vững. Thông qua sự kết nối giữa giải pháp tài chính và đặc quyền sống tinh hoa, VPBank Private góp phần biến tài chính trở thành chất keo gắn kết các thế hệ, thay vì chỉ là công cụ tích lũy đơn thuần.

Để biết thêm chi biết, vui lòng xem tại: https://www.vpbank.com.vn/privatebanking/privilege/family-banking

.