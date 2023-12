VRG đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 4.000 tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG cho biết, trong năm 2023, Tập đoàn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như giá bán mủ cao su liên tục giảm; gỗ, sản phẩm từ gỗ cao su là một trong những nguồn thu lớn nhưng giá bán giảm sâu; khối công nghiệp cao su hoạt động khó khăn và tiếp tục suy thoái; chi phí tài chính tiếp tục tăng cao; giải pháp gia tăng các nguồn thu khác để bù đắp sự suy giảm trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách. Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan về thời tiết, biến đổi khí hậu, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng… cũng tác động trực tiếp đến đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh.

VRG đảm bảo theo yêu cầu tăng trưởng từ 2,5% – 3%

Tuy nhiên, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng cho hay, sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 đạt được một số kết quả tích cực như sản xuất, sản lượng mủ cao su khai thác ước đạt 445.000 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ 520.290 tấn cao su các loại, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 24.485 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.015 tỷ đồng, bằng 101,5% kế hoạch. Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước lần lượt là 3.872 tỷ đồng và 1.405 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 102,1% và 100,7%; dự kiến nộp ngân sách đạt 100,7% – 102,8% kế hoạch năm 2023. Tập đoàn đã duy trì việc làm ổn định cho 83.125 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch năm 2024, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG nhận định, Tập đoàn đảm bảo theo yêu cầu tăng trưởng từ 2,5% – 3% của Bộ NN-PTNT. Sản lượng cao su tương đương ước thực hiện năm 2023 dự kiến khai thác khoảng 445.200 tấn, thu mua khoảng 75.290 tấn và tiêu thụ 520.490 tấn; giá bán mủ bình quân khoảng 34,6 triệu đồng/tấn. Thu hoạch gỗ cao su 6.430ha, bằng 101,1% ước thực hiện năm 2023. Sản lượng sản xuất gỗ các loại khoảng 1.247.012 m3, bằng 106% – 189% so với ước thực hiện năm 2023. Sản lượng các sản phẩm công nghiệp khác bằng 92% – 106% so với ước thực hiện năm 2023. Khu công nghiệp phấn đấu cho thuê mới 245ha, bằng 468% so với ước thực hiện năm 2023.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu

Với những thành tích của VRG trong năm 2023, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho biết, VRG đã đạt được những thành tích rất nổi bật, tất cả các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Năm 2024 tiếp tục được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng thời tiết… VRG cần triển khai ngay các phương án, giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo mức tăng trưởng chung đối với ngành nông nghiệp khoảng từ 2% đến 3% trở lên so với năm 2023.

THANH HẢI