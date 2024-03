Vụ 2 cán bộ nhận hối lộ: Đường dây buôn lậu “khủng” hoạt động như thế nào?

Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đường dây buôn lậu dầu FO, DO “khủng” do Lê Tấn Hòa cầm đầu. Đáng nói, một số cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận tiền chung chi của nhóm này để “ngó lơ”…