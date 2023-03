Vụ án “chuyến bay giải cứu”: Bắt Giám đốc Công ty Du lịch Phi Trường

Bị can Trần Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường bị bắt về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Chiều 21-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Trần Tiến trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố.

Đây là động thái mới nhất, khi cơ quan an ninh điều tra mở rộng điều tra vụ án trên. Cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện tống đạt các biện pháp tố tụng trên.

Cách đây 1 tuần, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố thêm 9 bị can liên quan; trong đó có 1 bị can là cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố nhiều người ở một số bộ, ngành; trong đó có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; bà Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự); ông Nguyễn Thanh Hải, cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ...

Mới đây nhất, kết quả điều tra mở rộng đã đánh dấu sự liên quan của 2 địa phương khi Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan vụ án trên, Bộ Chính trị phê bình nghiêm khắc ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, hàng loạt cựu cán bộ ngoại giao bị kỷ luật khiển trách; nhiều cựu cán bộ thuộc nhiều bộ, ngành bị khai trừ ra khỏi Đảng, đều là những bị can đã bị khởi tố, bắt giam.

Vụ án này cũng là một trong những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.