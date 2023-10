Vụ cháy ở phố Khương Hạ: Công an Hà Nội đã mời một số cán bộ lên làm việc

Chiều 2-10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm về quá trình điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, làm chết 56 người. Thiếu tướng Tùng cho biết, tất cả những người trong diện điều tra của vụ cháy, cơ quan điều tra đều mời lên làm việc. Hiện, cơ quan điều tra cũng đang đề xuất mời nhiều cán bộ đương chức lên làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ căn chung cư mini để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án này, đồng thời mở rộng diện điều tra xem đối tượng Minh có đồng phạm hay không? Điều tra mở rộng xem liên quan đến nhóm quản lý nhà nước có vi phạm gì không? Nếu có thì có đủ căn cứ xử lý hình sự không?

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, việc điều tra, xử lý vụ án trên quan điểm không có vùng cấm. Hiện nay, Công an TP Hà Nội đã đăng ký bổ sung đưa vụ án này vào diện theo dõi về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Liên quan tới công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) thời gian qua, đặc biệt là sau khi xảy ra vụ cháy ở phố Khương Hạ, khiến nhiều người tử vong, dư luận đặt câu hỏi trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác quản lý PCCC ra sao?

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH khẳng định, không có việc phạt cho tồn tại chung cư mini. Tuy nhiên, theo Đại tá Khương, đối với công trình chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua thuộc diện nhà ở riêng lẻ nên không thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Đại tá Khương khẳng định, diện quản lý các công trình kiểu như chung cư mini ở Thanh Xuân là thuộc cấp xã (tương đương cấp phường).

“Bộ Công an khẳng định không có chuyện xử lý rồi cho tồn tại các dạng chung cư mini. Tuy nhiên, đối với công trình chung cư mini ở Thanh Xuân phải tính tới công tác dân sinh, vì có nhiều gia đình, nhiều cá thể trong đó. Nếu đình chỉ hoạt động công trình sẽ liên quan tới an sinh. Do đó, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, phải rà soát, kiểm tra và đưa ra các giải pháp an toàn về PCCC để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện cháy. Khi có tình huống xảy ra thì giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản”, Đại tá Khương cho biết và nói thêm, thời gian tới đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Công an, Xây dựng và điện lực sẽ phối hợp siết chặt về công tác PCCC.