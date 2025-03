Vụ cướp hơn 2 triệu USD ở tỉnh Tây Ninh: Bắt thêm 1 đối tượng

Mở rộng điều tra vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh, công an đã bắt thêm 1 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Che giấu tội phạm”. Người này giúp sức cho các đối tượng khi nhóm trốn chạy sự truy bắt của công an.

Liên quan vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh như Báo SGGP đã thông tin, ngày 26-3, cơ quan công an đã bắt giữ Lò Việt Chung (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Chung được xác định là người giúp sức cho Đào Xuân Lộc (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Định), là những người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm khi nhóm này trốn chạy sự truy bắt của công an. Tính đến nay, công an đã bắt giữ được 6 đối tượng.

Lò Việt Chung tại cơ quan công an

Qua lấy lời khai, công an xác định chủ mưu vụ cướp này là Phạm Lý Phương (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Tây Ninh). Theo điều tra, đầu tháng 3-2025, bà H. đang sinh sống, làm ăn tại Campuchia có hỏi mượn bà P.T.M.L. (sinh năm 1982, ngụ quận 3, TPHCM) số tiền hơn 2,2 triệu USD.

Bà L. lại có quen biết và làm ăn với bà O. (sinh năm 1957, là mẹ của Phương). Ngày 10-3, bà L. giao cho nhân viên của mình mang số tiền hơn 2,2 triệu USD đi từ TPHCM đến nhà bà O. ở tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, bà L. nhờ bà O. chuyển qua Campuchia cho bà H..

Phạm Lý Phương, chủ mưu vụ việc tại cơ quan công an

Phương biết nên đã nảy sinh ý định gọi người tới để dàn cảnh cướp số tiền trên. Sau đó, Phương cùng các đồng phạm bàn bạc lên kế hoạch cụ thể.

Tiếp đó, Lộc cùng Anh, Duy đã đi xe ô tô đến tận nhà Phương. Khi gặp bà O., nhóm này xưng là cảnh sát đang điều tra về số ngoại tệ đang cất giữ tại nhà, yêu cầu bà về trụ sở giải trình về nguồn gốc số tiền.

Bình cùng tang vật bị thu giữ

Khi bà O. đang thu xếp đi thì nhóm cướp toàn bộ số tiền hơn 2,2 triệu USD, đưa lên xe và tẩu thoát. Bà L. hay tin nên đã từ TPHCM xuống tận nhà bà O. để tìm hiểu. Đồng thời, bà L. và bà O. truy hỏi thì Phương thú nhận sự việc.

Ngày 11-3, bà L. đưa Phương đến Công an tỉnh Tây Ninh trình báo vụ cướp. Qua làm rõ tình tiết ban đầu, công an tạm giữ Phương để điều tra. Từ lời khai của Phương, công an mở rộng truy xét các đồng phạm còn lại.

Công an khống chế bắt giữ 1 đối tượng

Một đối tượng bị công an khống chế

Ngày 15-3, công an bắt Bình tại khách sạn ở TP Hà Nội với tang vật là gần 1,96 triệu USD. Riêng Lộc, Anh, Duy bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã.

Trưa 24-3, công an bắt được Lộc, Anh, Duy tại một lán trại ở Gia Lai; thu giữ hơn 70 triệu đồng, 3 điện thoại và 3 xe ô tô. Từ khai báo của các đối tượng đến nay, công an bắt giữ thêm Chung.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ về nguồn gốc số ngoại tệ và vai trò của các đối tượng.

DUY NAM